La Peugeot E-308 électrique encore (un peu) plus accessible

Il existe désormais une version électrique au catalogue de la Peugeot E-308, avec un moteur de 156 chevaux et des batteries d’une capacité brute de 54 kWh. Suffisant pour afficher de bonnes performances et une autonomie maximale WLTP au-dessus des 400 kilomètres en utilisation mixte. Mais avec un prix de lancement de 48 000€ dans sa finition de lancement haut de gamme First Edition, cette Peugeot E-308 adopte un positionnement tarifaire presque élitiste. Elle est heureusement remisée à 46 990€ pour bénéficier des 5 000€ de bonus écologique mais reste bien plus chère que la plupart des compactes électrique du marché dans leurs versions d’entrée de gamme (y compris avec de plus grosses batteries).

Peugeot vient de dévoiler la gamme complète de la E-308, désormais disponible aussi dans une version Allure moins richement équipée que la First Edition à 48 000€ ou la GT à 48 220€. Son prix ? 45 720€ avant remise, correspondant à une auto à l’équipement déjà généreux en série (jantes de 18 pouces, optiques à LED, caméra de recul, connectivité totale…). Mais la Française se veut moins accessible que ses rivales directes. La Renault Mégane E-Tech dotée de batteries de 60 kWh et d’un moteur de 220 chevaux coûte par exemple 42 000€ dans sa finition Equilibre de base ou 44 500€ dans sa finition Techno. C’est encore beaucoup moins cher pour la MG4, même dans sa version la plus haut de gamme.

Un break un peu plus tard

Pour l’instant, seule la version berline à cinq portes de la E-308 est disponible à la commande. Le break rejoindra la gamme ultérieurement et coûtera inévitablement quelques centaines d’euros en plus. Avec sa masse supérieure et sa carrosserie moins aérodynamique, il y perdra un peu en autonomie maximale. Rappelons que la Peugeot E-308 possède aussi une cousine allemande, l’Opel Astra Electric.