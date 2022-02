En bref Compacte électrique À partir de 35 200 € Jusqu'à 470 km d'autonomie

Pour créer la toute première Mégane électrique, Renault est partie de la plateforme CMF-EV qu'elle partagera notamment avec la Nissan Ariya. À quelle catégorie appartient-elle ? À aucune et à toutes puisque c'est un mélange de SUV, de coupé et de compacte long de 4,21 m. La face avant au regard acéré et la nouvelle signature lumineuse inaugurent un nouveau virage pour le design Renault, le flanc révèle des roues repoussées aux quatre coins avec d'énormes jantes de 20 pouces ainsi qu'une ligne de toit plongeante et l'arrière fait écho à la proue avec un bandeau de feux avec un effet 3D très travaillé.

dailymotion Essai - Renault Mégane E-Tech Electric (2022) : à la hauteur des attentes ?

A l'intérieur, la Mégane électrique présente une nouvelle disposition d'écrans baptisée OpenR livrée de série, avec un central au format portrait de 12 pouces orienté vers le conducteur et placé dans l'alignement de l'instrumentation numérique de 12,3 pouces pour un effet cockpit très appréciable. Le système multimédia est un grand progrès, à la fois esthétique, fluide et ergonomique grâce à des touches physiques pour les fonctions les plus indispensables. La finition quant à elle est d'excellente facture tant dans le choix des matériaux que de l'assemblage et il y a de très nombreux rangements un peu partout atteignant un volume total de 30 litres.

Question équipements, la Mégane roulant sans émission fait le plein avec pas moins d'une trentaine d’aides à la conduite comme un assistant à la conduite qui gère le maintien dans la voie, l’accélération et le freinage, l’alerte anti-collision, le stationnement entièrement automatique ou encore la caméra 3D 360°.

À l'arrière, deux adultes peuvent prendre place assez confortablement, avec une place généreuse au niveau des genoux, à peine plus pingre au niveau de la tête. La petite taille des surfaces vitrées donne cependant une atmosphère très sombre qui fera transpirer les claustrophobes. Pour ce qui est du volume de coffre par contre, c'est excellent pour une électrique et même dans l'absolu, avec 440 litres et un rangement dédié aux câbles. Si on est un peu pointilleux, on peut juste lui reprocher un seuil de chargement un peu trop haut.

La Renault Mégane E-Tech Electric est proposée avec deux combinaisons de moteurs et batterie : l'EV40 avec 130 ch et 40 kWh pouvant faire jusqu'à 300 km en une charge et l'EV60, notre modèle d'essai, disposant de 220 ch et de 60 kWh, avec une autonomie annoncée de 470 km. Très agressif pour l'entrée de gamme, beaucoup moins ensuite, les tarifs démarrent à 35 200 € pour la première et à 40 200 € pour la seconde.