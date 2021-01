Présentation vidéo - Nissan Ariya: un crossover électrique au long cours

Quoi de neuf en ce début d’année 2021 ? Nissan ! Après une passe difficile, qui l’a conduit à engager au printemps 2020 un vaste plan de restructuration, le Japonais lance en parallèle une grande offensive en termes de produit. La première étape sera l’arrivée du Qashqai 3, qui devrait être commercialisé avant l’été, et la seconde sera la mise sur orbite de l’Ariya qui nous intéresse aujourd’hui.

Ce crossover à motorisation électrique est attendu au cours du second semestre sur le continent européen, vraisemblablement à la rentrée. Au programme : un design particulièrement soigné tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, un habitacle à 5 places, une connectivité poussée, et une autonomie qui peut aller jusqu’à 500 km.

Pour bien marquer cette entrée dans une nouvelle ère, l’Ariya a le privilège d’inaugurer le nouveau logo Nissan. Celui-ci présente la particularité d’être rétroéclairé (uniquement quand le véhicule est à l’arrêt, pour des raisons légales), et prend place au milieu d’une calandre élargie qu’enserrent deux barres lumineuses qui peuvent aussi évoquer des bras levés.

Le profil se veut élancé, et la prestance du véhicule se voit réhaussée par l’alliance de peintures bi-ton (6 combinaisons possibles) et d’une ligne de chrome qui court de l’aile avant au hayon. Le hayon se montre très incliné, ce qui allège visuellement une partie arrière plus massive, mais aussi très « construite ». Il y a des arêtes, des surfaces convexes et d’autres concaves, et il y a aussi ce bandeau lumineux sur lequel prennent place les lettres de Nissan, qui bénéficient d’une nouvelle typographie.

Le hayon s’ouvre sur un coffre de 468 litres, valeur correcte pour la catégorie. La plage arrière n’est pas à enrouleur, mais peut au besoin prendre place dans un compartiment sous le plancher de coffre (pas de coffre avant, en revanche). Côté modularité, rien de particulier à signaler avec simplement une banquette arrière rabattable selon un classique découpage 2/3-1/3. Un 40/20/40, qui permet de glisser un objet long entre les deux passagers arrière, aurait été à notre sens plus judicieux et plus conforme aux standing haut de gamme de l’auto.

En revanche, les passagers arrière sont choyés avec un bel espace aux jambes. L'Ariya mesure 4,60 mètres de longueur, et repose sur un empattement de 2,78 m qui favorise l’habitabilité. La première impression qui vient à l’esprit quand on prend place à bord est que cette voiture est taillée pour le grand tourisme en famille, à plus forte raison quand elle sera dotée d’un toit transparent (non disponible sur le modèle présenté aujourd’hui)

L’auto repose sur l’inédite plate-forme CMF-EV, une base modulaire spécifiquement conçue pour les modèles électriques, qui sera également utilisée par Renault. Côté motorisation, cinq déclinaisons de l’Ariya sont d’ores et déjà annoncées par Nissan. Les versions 2 roues motrices, avec un seul moteur à l’avant, disposent de batteries de 63 et 87 kWh pour des puissances de 217 et 242 ch et des autonomies qui s’établiraient à 360 et 500 km.

La gamme se compose d’un modèle de 279 ch avec la batterie 63 kWh, pour une autonomie de 340 km. La version 306 ch, avec la batterie 87 kWh, peut parcourir jusqu’à 460 km.

Equipé de cette même batterie 87 kWh, le modèle Performance, spécifique à l’Europe, développe 394 ch et passe de 0 à 100 km/h en 5,1 secondes, valeur digne d’une sportive. Par contre, son autonomie plafonne à 400 km.

Pour alimenter le tout en électrons, on relève que Nissan met de côté la prise CHAdeMO au profit de la Combo CCS, standard en passe de s’imposer sur les bornes de recharge rapide qui se développent le long des grands axes autoroutiers d’Europe.

En matière de technologies embarquées, retenez que l’auto dispose de la dernière version du système de conduite semi-autonome ProPilot, relié au GPS pour plus d’efficience et de sécurité. Celui-ci se complète d’un dispositif de parking semi-automatique.

Fabriqué au Japon, l’Ariya arrivera en Europe avant la rentrée 2021. Il retrouvera alors des concurrentes de marque, telles que les Tesla Model Y, Ford Mustang Mach E et autres Volkswagen ID.4. Les tarifs et composition de gamme seront communiqués ultérieurement.

La gamme Nissan Ariya