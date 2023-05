La Peugeot E-308 semble vraiment trop chère

48 000€. Voilà le prix affiché au configurateur de la Peugeot E-308 First Edition il y a quelques jours. Dans sa version de lancement suréquipée, la compacte électrique française n’avait donc même pas droit au bonus écologique, pas aidée en cela par une remise fixée à 47 040€. Une politique tarifaire qui paraissait un peu délirante, sachant que toutes ses concurrentes directes coûtent moins cher et bénéficient bien du bonus écologique (hormis certaines versions haut de gamme disposant de batteries bien plus grosses).

Peugeot vient de réparer cette erreur puisque le configurateur affiche désormais un prix remisé à 46 990€ pour la E-308 First Edition, ce qui permet bien de bénéficier du bonus écologique de 5 000€. Mais cette valeur reste très élevée dans l’absolu au vu de sa fiche technique.

Moins de puissance, moins de batteries

Rappelons en effet que la E-308 compose avec une motorisation de 156 chevaux et des batteries d’une capacité de 54 kWh brut, deux valeurs inférieures à celles de ses concurrentes directes. La Volkswagen ID.3 démarre à 42 990€, la Renault Mégane E-Tech à 42 000€ et la Tesla Model 3 se négocie désormais à 41 990€. Même s’il faudra prendre le soin d’essayer la E-308 afin de la jauger plus efficacement, son rapport prix-prestation semble vraiment délicat sur le papier malgré sa riche dotation de série. Précisons que son prix baissera logiquement une fois la gamme complétée par les versions d’entrée de gamme.