Mondial de Paris 2022 - Peugeot E-308, une électrique à petites batteries

Lorsque Peugeot a dévoilé la nouvelle 308 de troisième génération l'année dernière, la marque au lion précisait qu'une version 100% électrique rejoindrait le catalogue dès 2023. Voilà donc cette 308 à zéro émissions avec un peu d'avance, inaugurant enfin un nouveau groupe motopropulseur plus puissant et généreux en batteries que celui utilisé actuellement sur les citadines du groupe et la Citroën e-C4. Alors que la compacte de la marque aux chevrons se contente d'un moteur de 136 chevaux et de batteries de 50 kWh, la Peugeot E-308 embarque un générateur de 156 chevaux (avec toujours 260 Nm de couple). Ce moteur est alimenté par des batteries plus grosses...mais pas beaucoup plus grosses : 54 kWh de capacité brute (avec 51 kWh de capacité nette). Les Volkswagen ID.3 et autres Cupra Born peuvent grimper jusqu'à 77 kWh, la Renault Mégane E-Tech à 60 kWh, la Nissan Leaf à 62 kWh et le Kia e-Niro à 64 kWh. La marque au lion fait donc le choix de limiter la taille de la batterie, composée à 80% de nickel, 10% de manganese et 10% de cobalt.

Heureusement, Peugeot annonce aussi une consommation de 12,7 kWh/100 km en utilisation mixte, « un record dans la catégorie des voitures électriques compactes » selon le constructeur. Ce chiffre très bas permet officiellement de dépasser les 400 kilomètres, sachant que l’homologation WLTP est toujours en cours. Rappelons tout de même qu'une Cupra Born VZ XL revendique 550 km et qu'une Tesla Model 3 de base affiche 491 km sur sa fiche technique. Côté recharge, la E-308 offre les mêmes possibilités que les petites électriques de Peugeot, Opel et DS : 100 kW en charge rapide et 11 kW en courant alternatif. Compte tenu de la capacité limitée de la batterie, il y aura toujours de quoi passer de 20 à 80% en 25 minutes sur des bornes à haute puissance.

Très au-dessus des 40 000€ ?

La E-308 sera disponible avec les finitions Allure et GT uniquement. Peugeot ne donne pas encore les prix mais à titre de comparaison, une Citroën e-C4 à la mécanique inférieure démarre à 41 150€ en finition haute. La 308 actuelle se négocie elle à partir de 40 750€ dans sa version hybride rechargeable en finition Allure, et à 45 450€ dans sa version 225 chevaux. Ce qui laisse imaginer une tarification à mi-chemin entre ces deux références pour la E-308. Attention, une Cupra Born à grosses batteries coûte 46 500€...