En marge du Mondial 2022... - Nouvelle Cupra Born VZ "XL", mieux que la Tesla Model 3 ?

Cousine de la Volkswagen ID.3, la Cupra Born s'attaque directement à la Tesla Model 3 d'après les communicants de la marque. Lorsque la berline américaine ne coûtait que 43 800€ avec son moteur bien plus puissant et son excellent niveau d'équipement, cette affirmation pouvait paraître audacieuse. Mais maintenant que la Model 3 d'entrée de gamme se négocie à partir de 53 490€, il y a clairement match. D'autant plus que la division « premium » de Seat vient de lancer officiellement la version VZ 230 « XL » de la Born. Dotée du groupe motopropulseur le plus puissant de la gamme (230 chevaux) et des grosses batteries de 77 kWh, elle revendique finalement une autonomie maximale de 550 kilomètres d'après la norme WLTP. Elle bat ainsi les 491 kilomètres annoncés sur la Model 3, même si cette dernière bénéficie de performances légèrement meilleures (0 à 100 km/h en 6,1 secondes contre 7 secondes à la Cupra).

Mettant malgré tout l'accent sur la conduite sportive avec son « ESP déconnectable » (au contraire de l'antipatinage), cette Cupra VZ 230 XL se négocie à partir de 46 500€. Contrairement à la Tesla Model 3, elle bénéficie donc du bonus écologique maximal de 6 000€ à condition de n'ajouter aucune option (au-dessus de 47 000€, il tombe à 2 000€). Pour rappel la Cupra Born VZ « L » équipée des batteries de 58 kWh, elle, coûte 44 600€ et revendique 421 kilomètres d'autonomie.

Moins chère que la Volkswagen ID.3

Disponible elle aussi avec les grosses batteries de 77 kWh, la Volkswagen ID.3 Pro S Active débute à 48 150€ avec le moteur moins puissant de 204 chevaux. Même s'il faudra étudier soigneusement les différences d'équipement, la nouvelle Born VZ XL semble donc bien placée sur le plan tarifaire.