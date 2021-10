EN BREF 1er modèle électrique Berline compacte Longueur : 4,32 m Autonomie : à partir de 349 km À partir de 40 250 €

Présenté pour la première fois sur le stand Seat à l’occasion de Genève 2019 sous la forme d’un concept dénommé « El Born », en référence à un quartier tendance de Barcelone, voici maintenant le modèle de série. En devenant réalité, celui-ci a perdu sa particule pour devenir « Born » et surtout est passé dans le giron de Cupra qui va représenter la filiale sport mais aussi électrique de Seat.

dailymotion Essai vidéo - Cupra Born : de la suite dans les ID

Même si on ne sait pas que Cupra fait partie du groupe Volkswagen, la filiation entre la Volkswagen ID.3 et cette Cupra Born saute aux yeux. Logique car il s’agit du même véhicule, mais attention, il ne faut pas en déduire que Cupra a simplement rebadgé une ID.3 car ce n’est pas le cas. Les transformations, notamment esthétiques sont bien plus importantes que l’on pourrait le penser.

Ainsi, les designers de la marque espagnole ont complètement modifié la partie avant en adoptant leurs codes stylistiques. Il en résulte une face nettement plus affirmée et séduisante que celle de l’ID3 composée de projecteurs effilés, d’un bouclier avant complètement repensé, d’un capot qui abandonne la pièce plastique sur sa partie supérieure pour adopter des lignes de caisse sur le bas et d’une calandre réduite à la portion congrue frappée des cinq lettres de Cupra – une première – et surplombée du logo de la marque. Bien évidemment, comme sur les autres modèles de la marque, des touches de bronze sont présentes sur différentes parties de la carrosserie que ce soit sur le bouclier, les jantes ainsi que sur les logos avant et arrière.

La poupe n’est pas exempte de spécificités avec une custode très travaillée. Les feux sont reliés par un bandeau lumineux semblable à celui d’une Leon par exemple et un diffuseur fait son apparition.

Dans l’habitacle, figurent de nombreuses ressemblances avec l’ID.3 dont notamment son instrumentation numérique de 5 pouces qui s’avère nettement plus petite que beaucoup de modèles actuels puisqu’il s’agit de la taille de certains smartphones d’ancienne génération. En option, elle peut être relayée par un affichage tête haute en réalité augmentée. L’organisation de la planche de bord est similaire mais les différences sont multiples à commencer tout d’abord par la présence d'un écran 12 pouces identique à celui présent sur d’autres modèles Seat/Cupra, mais plus grand que celui de l’ID.3.

Mais la principale distinction tient surtout dans la qualité perçue en nette progression avec un traitement spécifique des matériaux qui corrige les défauts de sa cousine allemande. Ainsi, les contre-portes, la planche de bord, la console centrale et les sièges sont recouverts d’une sorte de suédine/néoprène très qualitative. Malheureusement, la Born est pénalisée par une ergonomie perfective que nous avions déjà relevée sur la plupart des modèles récents du groupe Volkswagen que ce soit au niveau du multimédia ou de la commande de la boîte de vitesses collée à l’instrumentation loin d’être très intuitive.

Avec une longueur analogue à celle de la ID.3 (4,32 m), pas de surprise au niveau des aspects pratiques comparables à ceux de l’allemande. Les passagers profiteront donc d’un espace aux jambes généreux avec surtout une place centrale totalement exploitable en raison d’un plancher plat. Avec ses 385 litres, le coffre offre un volume de chargement intéressant.