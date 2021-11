Essai - Volkswagen ID.3 Pure Performance (2021) : que vaut l'ID.3 à la plus petite batterie ?

En bref Compacte électrique A partir de 34 750 € Jusqu'à 350 km d'autonomie

Volkswagen a entièrement reconstruit la gamme de l'ID.3 en milieu d'année et vous avez sous les yeux l'entrée de gamme de la compacte électrique allemande. Pourtant, les 150 ch délivrés aux roues arrière par l'unique moteur n'ont pourtant rien de ridicule, permettant un 0 à 100 km/h en un tout à fait respectable 8,9 s. C'est au niveau de la capacité de la batterie que cela se sent plus : 45 kWh, même nets, c'est plutôt faible pour une compacte en 2021 quand la norme chez les polyvalentes, c'est à dire la catégorie en dessous, tourne autour des 50. Ce qui le souligne un peu plus, c'est qu'il faut dépoussiérer d'anciens modèles pour lui trouver des concurrentes, comme la Hyundai Ioniq Electric restylée en 2019 mais sortie en 2017 ou la Nissan Leaf dont la seconde génération a vu le jour en 2018. Et trois ans, c'est une éternité dans le monde de la voiture électrique.

Cependant, la capacité d'une batterie ne fait pas tout, tout dépend de l'efficience générale et des puissances de recharge encaissées. Mais l'ID.3 n'est pas vraiment non plus une référence ni dans un domaine, ni dans l'autre. Son autonomie annoncée va ainsi de 316 à 350 km WLTP selon l'équipement, ce qui se traduit dans la réalité par moins de 300 km en ayant le pied léger. Les plus talentueux en matière d'écoconduite parviendront à égaler les prétentions officielles mais cela demande de sacrifier sa vitesse moyenne, de se tenir éloigné des voies rapides et de tout simplement renoncer quand le thermomètre affiche des températures à un chiffre. Il faut dire que la Volkswagen se montre un peu avare en systèmes pour limiter la consommation : pas de palettes au volant pour régler l'intensité de la récupération d'énergie comme en bénéficient pourtant notamment l'Audi Q4 e-tron ou le Skoda Enyaq, tout juste un mode éco et une position B augmentant la régénération au lever de pied via le sélecteur de vitesse. Cependant, ce dernier se trouve caché derrière la jante du volant sur un côté de l'instrumentation et cela rend difficile une utilisation ponctuelle du B. Heureusement, la roue libre se montre particulièrement efficace, ce qui est déjà ça.

Est-ce que l'ID.3 Pure Performance se rattrape à la borne de charge ? Pas vraiment. En courant alternatif, c'est-à-dire depuis la prise secteur jusqu'à la borne publique en passant par la Wallbox, la puissance maximum admissible est de 7,2 kW quand la norme actuelle – et ce qu'atteignent les autres versions de l'ID.3 - est de 11. Il faudra donc ainsi 6 heures et 25 minutes pour obtenir une charge complète, soit presque une heure et demi de plus que ce qui est requis pour la 58 kWh et à peine plus de 30 minutes de plus que la 77 kWh ! C'est encore pire en courant continu, dans les stations de charge rapide, où la Pure Performance plafonne à 50 kW. Il y a cependant une option pour porter ce dernier chiffre à 110 kW contre 710 €, ce qui est un peu plus dans la moyenne mais pas fantastique non plus. A choisir, il aurait d'ailleurs été préférable d'avoir la même option mais pour atteindre 11 kW en courant alternatif, bien plus utilisé.

Ce portait jusqu'ici peu flatteur s'éclaircit un peu ensuite : la Volkswagen ID.3 Pure Performance se montre très agréable à conduire : bien insonorisée, fermement suspendue mais sans oublier le confort avec ses petites jantes (de 18 pouces tout de même), agile avec un faible rayon de braquage et vigoureuse avec ses 310 Nm de couple, soit autant que les versions 204 ch. L'habitacle, épuré à l'image de l'extérieur, offre sinon une belle habitabilité avec de quoi accueillir confortablement jusqu'à cinq adultes et un coffre au volume de chargement tout aussi généreux, avec 385 litres. Toutefois, la qualité des matériaux est assez variable et l'ergonomie du système multimédia reste toujours aussi complexe.

Là où cette ID.3 brille particulièrement, c'est en matière de tarif puisqu'elle démarre à 34 750 € avec un équipement particulièrement complet, comme vous pouvez le voir détaillé à la page suivante.