En bref SUV coupé électrique À partir de 44 800 € Jusqu'à 522 km d'autonomie

Ah le SUV coupé, ce concept marketing étonnant qui pique de la garde au toit aux passagers arrière pour la mettre dans la garde au sol. Mais avouons-le, c'est parfois bien fait, et dans le cas de ce Q4 Sportback, très bien fait. On reconnaît l'appartenance à Audi au premier coup d’œil mais il parvient à se réapproprier les éléments esthétiques habituels de la marque, que ce soit au niveau de la calandre très travaillée d'où semblent s'extirper les projecteurs Matrix LED, des ailes marquées ou de la barre de feu arrière surmontées d'un becquet scindant la lunette en deux. Un vrai concept car échappé sur la route transcendé par cette ligne de toit plongeante qui ajoute du dynamisme dans le profil ainsi que par les jantes de 21 pouces et le kit carrosserie de la finition S-Line.

dailymotion Essai - Audi Q4 Sportback e-tron (2021) : le concept qui s'est échappé

On retrouve cet esprit de concept car à l'intérieur avec cette spectaculaire planche de bord toute en angles et avec l'écran central légèrement tourné vers le conducteur, une version moins consensuel de celle de l'A3 en somme. Tout respire la modernité et même le futurisme avec ce volant presque carré aux commandes tactiles, le sélecteur de vitesse sur une console flottante et les grands écrans, celui du système multimédia atteignant 11,6 pouces. Ajoutez l'affichage tête haute avec la réalité augmentée et la coupe est pleine. Une vraie réussite.

Jusqu'ici, tous les indicateurs sont au vert mais qu'en est-il de l'habitabilité et les aspects pratiques, ont-ils été sacrifiés sur l'autel de l'esthétique ? Avec 24 mm de garde au toit de moins pour les passagers arrière par rapport à la version normale, il faudra vous avachir un peu pour ne pas faire contact avec le plafond si vous faites plus d'1,80 m. Heureusement, il y a une place étonnante au niveau des genoux et, avec le plancher plat, on peut même utiliser confortablement la place centrale.

Pour le coffre par contre, aucun problème puisqu'on dispose de 535 litres de volume de chargement, ce qui est plus que le Q4 et c'est même un chiffre flatteur pour une voiture de moins de 4,60 m, peu importe la motorisation. On peut de plus ranger les câbles de recharge dans un logement sous le plancher.

Techniquement, l'Audi Q4 Sportback e-tron se base sur la plate-forme MEB du groupe Volkswagen comme l'ID.3, l'ID.4, le Skoda Enyaq ou encore le Cupra Born. Quatre versions sont possibles, deux propulsions avec un seul moteur à l'arrière, la 35 de 170 ch avec une batterie de 55 kWh et la 40 de 204 ch avec 82 kWh, et deux Quattro avec un moteur à train de roues, avec toujours 82 kWh mais 265 pour la 45 ou 299 ch pour la 50. Les tarifs démarrent à 44 800 € pour ce Q4 Sportback, soit 2 000 € de plus que le Q4.