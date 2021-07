5. Audi Q4 e-tron (2021) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF SUV compact 100 % électrique 170 à 299 ch Autonomie : 342 à 541 km À partir de 42 800 € (bonus non déduit)

Comme tous les constructeurs, Audi prend rapidement le virage de l’électrique. Un passage forcé dû aux réglementations européennes de plus en plus sévères. Résultat : en 2025, le constructeur d’Ingolstadt disposera de pas moins de 20 modèles électriques dans sa gamme et l’année suivante marquera même la fin du thermique pour la firme aux anneaux, date à laquelle Audi deviendra une marque 100 % électrique.

dailymotion Essai video - Audi Q4 e-tron (2021) : la démocratisation façon premium

Ce tournant a débuté il y a 3 ans avec l’e-tron, premier modèle électrique d’Audi qui a été présenté à l’occasion du Mondial 2018. Ce SUV a ensuite été décliné en coupé dénommé Sportback et la gamme a été complétée cette année par l’e-tron GT, la première berline 100% électrique de la firme allemande. Aujourd’hui, Audi continue de développer sa gamme de véhicules zéro émission avec le Q4 e-tron, un SUV compact qui va devenir le modèle électrique le plus accessible.

L’introduction de celui-ci marque aussi un changement dans l’appelation de cette gamme qui va reprendre désormais les normes des autres modèles à savoir A pour les berlines et Q pour les SUV. Fini les dénominations particulières. On sait déjà par exemple que le prochain SUV électrique se nommera Q6 e-tron.

Pour en revenir au Q4, bien qu’il ait été élaboré à partir de la plateforme MEB qui a également servi aux Volkswagen ID.4 et Skoda Enyaq, il possède une identité qui lui est propre, proche des autres modèles de la marque avec une large calandre octogonale typique des SUV aux anneaux, mais qui est ici entièrement fermée, logique car il s’agit d’une électrique. Audi a aussi particulièrement travaillé la signature lumineuse puisque ce Q4 peut recevoir des projecteurs Matrix LED personnalisables selon quatre possibilités. Cela va de pair avec un bandeau lumineux qui joint les feux arrière. L’ensemble est élégant et demeure dans la lignée des SUV de la marque aux anneaux.

Beaucoup de place pour 5 passagers

Avec une longueur de 4,59 m, le Q4 vient logiquement s’intercaler entre le Q3 (4,49 m) et le Q5 (4,69 m) avec des différences de 10 cm par rapport à ces deux frères. Les portes à faux avant et arrière sont très courts et l’empattement de 2,76 m lui permet de bénéficier d’une belle habitabilité arrière comme, c’est déjà le cas de ses cousins de Skoda ou de Volkswagen.

Les passagers jouiront par conséquent d’un généreux espace aux jambes et d’une garde au toit importante et cerise sur le gâteau, le plancher est plat ce qui permet d’utiliser sans aucun problème la place centrale arrière. Même constat pour le volume de chargement avec une capacité variant entre 520 à 1 490 litres, soit un volume intéressant pour la catégorie.

Un intérieur moderne et technologique

Les occupants des places avant auront face à eux une planche de bord proche de celle de la compacte, l’A3, au niveau de son organisation. Elle se caractérise par une forme très horizontale avec une instrumentation 100 % numérique et des aérateurs qui courent sur toute la largeur. On leur reprochera leur intégration assez basique. Cette organisation diffère toutefois de celle de la compacte de la marque par sa console flottante, son écran multimédia de 11,6 pouces, et son volant spécifique à double méplat équipé de touches éclairées uniquement lorsque le contact est enclenché.