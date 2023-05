Pour l'instant, la Peugeot E-308 électrique coûte très cher

Il y a quelques jours, on découvrait le prix de lancement de la Peugeot E-308 en Espagne : 45 650€ tout de même. Et elle coûte finalement encore plus cher chez nous en France dans sa finition ultra-haut de gamme en « First Edition » : 48 000€, avec une remise à 47 040€. A ce prix, elle offre tout l’équipement optionnel proposé en option sur la gamme 308 avec l’éclairage Matrix LED, les packs d’aides à la conduite Drive Assist Plus, les jantes alliage 18 pouces Electra ou encore le combiné d’instrumentation numérique i-Cockpit 3D.

Mais même avec cette dotation de série généreuse, la E-308 coûte pour l’instant très cher au regard de la concurrence. Proposée à partir de 42 000€ dans sa version de base, la Renault Mégane E-Tech s’affiche par exemple à 48 500€ dans sa finition haut de gamme Iconic avec de plus grosses batteries (60 kWh contre 54 kWh), un moteur plus puissant (218 chevaux contre 156 chevaux) et une autonomie maximale légèrement meilleure (au moins 428 km contre plus de 400 km pour la Peugeot). Dans sa version de base, la Volkswagen ID.3 restylée démarre elle à 42 990€ avec des batteries légèrement plus grosses (58 kWh) et une autonomie meilleure (427 km). Sa cousine la Cupra Born s’affiche à 46 500€ avec de bien plus grosses batteries (77 kWh) et une autonomie de 550 km. Ne parlons pas de la MG4 chinoise à moins de 30 000€ en entrée de gamme, ni même de la Tesla Model 3 se négociant à partir de 41 990€…

Quel prix pour l’entrée de gamme ?

Les futures versions moins haut de gamme de la Peugeot E-308 coûteront moins cher, mais elles risquent de rester au-dessus des 40 000€. Pas facile, à ces prix, de cohabiter avec des concurrentes toutes plus intéressantes les unes que les autres…