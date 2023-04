La Volkswagen ID.3 restylée (2023) à partir de 42 990€

Dans la foulée de la présentation de la Volkswagen ID.3 restylée, on connaît enfin le prix de la nouvelle compacte électrique du constructeur allemand. Il faudra compter sur une addition de départ à 42 990€ pour la version Pro Performance avec la finition Life Plus, donnant accès à un moteur de 204 chevaux alimenté par des batteries d’une capacité de 58 kWh, permettant d’atteindre une autonomie WLTP de 427 kilomètres. En loyer, cette ID.3 Pro Performance Life Plus coûtera 279€ par mois après un premier apport de 11 500€, abaissé à 6 500€ après déduction du bonus écologique 2023.

L’équipement de la voiture dans cette version de base est déjà relativement étoffé. Outre l’écran central de 12 pouces on retrouve alors l’incontournable connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto, des jantes en alliage 18’, le Pack Assistance avec l’accès et démarrage sans clé ‘Keyless Access’, la caméra de recul et l’aide au stationnement avant-arrière. Pour ceux qui en veulent plus, les finitions « Style » à 44 990€ et « Style Exclusive » à 46 990€ permettront d’enrichir la dotation de série.

La première ajoute les jantes en alliage 19’ ‘Wellington’, une sellerie « ArtVelours » avec réglages électriques, le Pack Confort (système de navigation, les sièges et le volant chauffants, la climatisation 2 zones et recharge par induction pour smartphone) et le Pack Extérieur (projecteurs IQ. Light avec Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants séquentiels et vitres arrière surteintées), la seconde surenchérit avec les packs Assistance Plus, Pack Extérieur Plus et Pack Intérieur Plus en addition des jantes de 20 pouces.

Pas de bonus écologique pour la grosse batterie

Pour ceux qui veulent la grosse batterie de 77 kWh augmentant l’autonomie maximale à 557 kilomètres en revanche, il faudra se passer du bonus écologique réservé aux véhicules de moins de 47 000€. L’ID.3 Pro S démarre en effet à 49 990€ dans sa finition Style et à 52 990€ dans la finition Style Exclusive. Dommage, sachant que sa cousine la Cupra Born permet bien de profiter du bonus écologique avec les grosses batteries de 77 kWh grâce à son addition de 46 500€ (et son équipement moins riche). En loyer, comptez 399€ par mois pour l’ID.3 Pro S Style et un premier apport de 11 500€.

Du côté de la concurrence, une Renault Mégane E-Tech de base (batteries de 60 kWh et autonomie de 428 km minimum) se négocie à partir de 42 000€. Mais la MG4 coûte beaucoup moins cher à 33 990€ (version Confort à batteries de 64 kWh).