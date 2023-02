Présentation - Volkswagen ID.3 restylée (2023) : deuxième chance

Annoncée comme la rampe de lancement de Volkswagen dans le 100% l’électrique, l’ID.3 n’a pas rencontré le succès attendu. Il faut dire que le calendrier n’a pas joué en sa faveur, entre un lancement en plein le Covid suivi d’une pénurie de semi-conducteurs, l’ID.3 a vu apparaître entre temps une concurrence de plus en plus dense.

Si l’ID.3 n’est pas en bonne posture (76 000 exemplaires vendus dans le monde en 2022), ce n’est pas le cas du reste de la gamme ID et notamment de la famille ID.4/ID.5 qui cartonne(193 000 exemplaires vendus en 2022) au même titre que ses cousins tchèques et espagnols, les Skoda Enyaq et Cupra Born, ce qui place le groupe Volkswagen comme le premier vendeur de voitures électriques dans le monde avec 330 000 véhicules vendus en 2022. Volkswagen compte bien remettre son ID.3 sur les rails à travers ce restylage.

Le visage de l’ID.3 évolue légèrement avec l’arrivée d’un bouclier redessiné équipé de nouvelles écopes qui donne un peu plus de largeur à la compacte. On note les disparitions de l’épais cache plastique noir au pied du pare-brise, du logo sur l’aile avant et des stickers sur le montant arrière. Objectif : alléger le design. Une ligne dorénavant mise en valeur par une ligne de pavillon gris argenté et un nouveau coloris vert Olive.

L’ID.3 avait été épinglée pour la qualité bas de gamme de ses plastiques. Volkswagen corrige le tir avec des matériaux plus valorisants. Les portes sont désormais revêtues de plastiques moussés ainsi que le bas de la planche de bord. Le cuir des sièges est désormais synthétique. C’est mieux qu’auparavant. Mais ce n’est pas tout. Le système multimédia, truffé de bugs au lancement a été totalement revu. L’écran grimpe à 12 pouces de série et il intègre le dernier système d’exploitation du groupe Volkswagen.

Plus performant, il bénéficie de mises à jour à distance et d’équipements également activables à distance (moyennant paiement) comme la climatisation automatique avec système Aircare ou encore la navigation. Le menu de recharge est désormais situé au premier niveau du grand écran tactile pour une meilleure ergonomie. En parallèle, le planificateur d’itinéraire a été revu de manière à atteindre la destination le plus rapidement possible. Le système tient compte de l’état de charge de la batterie, du trafic et de la puissance des bornes sur le parcours.

L’ID.3 conserve toujours son contenu technologique de haute volée à l’image de l’éclairage matriciel, de l’affichage tête haute à réalité augmentée ou encore de la conduite semi-autonome avec échange de données entre voitures.

Volkswagen a écouté ses clients, mais pas pour tout. Plusieurs défauts persistent selon nous à l’image du système d’ouverture des vitres arrière. Ce dernier réclame toujours plusieurs deux manipulations pour les abaisser, un procédé très vites agaçant en roulant. De même, l’ID.3 ne progresse pas concernant la récupération d’énergie et se contente d'un mode roue libre et d'une position B augmentant la régénération au lever de pied via le sélecteur de vitesse (un sélecteur toujours aussi mal placé pour l’utiliser). Malheureusement toujours pas de palette avec plusieurs niveaux de régénration.

Les occupants, eux, profitent toujours d’un espace aux jambes digne d’une Golf. Quant aux bagages, comptez 385 litres de base, soit une soute parmi les plus vastes du marché. L’ID.3 reste dans le coup pour répondre aux besoins d’une petite famille.

La nouvelle ID.3 conserve son unique moteur de 204 ch placé sur le train arrière et ses deux offres de batteries : 58 ou 77 kWh, pour une autonomie maximale de 571 km selon le cycle WLTP. La puissance de recharge en courant alternatif reste à 11 kW, un bon point, et celle en courant continu grime à 170 KW sur la version haut de gamme Pro S qui autorise théoriquement une recharge de 20 à 80 % en 45 minutes.

Les tarifs restent enfin toujours aussi salés avec un prix de départ toujours à la limite du plafond d’obtention du bonus écologique. Mais bonne nouvelle, la gamme actuellement en cours de construction devrait permettre d’abaisser le prix de départ, en jouant sur les équipements. Selon nos informations, l'ID.3 restylée devrait débuter à 44 000 € bonus non déduit lors de sa commercialisation prévue à ll'été 2023.