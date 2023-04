Le prix espagnol de lancement de la Peugeot E-308 électrique fait mal

On attend toujours de connaître le prix français de la nouvelle Peugeot E-308, version 100% électrique de la compacte française renouvelée en 2021. Avec son moteur électrique de 156 chevaux et ses batteries d’une capacité de 54 kWh brut (51 kWh net), l’auto dispose d’un groupe motopropulseur moins performant que celui de ses principales concurrentes compactes. La Renault Mégane E-Tech, par exemple, développe 220 chevaux et compte sur des batteries de 60 kWh. La Volkswagen ID.3 et sa cousine la Cupra Born peuvent elles monter jusqu’à 77 kWh de capacité batterie. La MG4 peut elle grimper jusqu’à 64 kWh.

Faut-il s’attendre à un prix plus abordable grâce à ce groupe motopropulseur faiblement dimensionné qui n’empêche pas une bonne autonomie maximale (410 kilomètres) ? Hélas non si l’on se réfère au prix espagnol de la bête. Déjà disponible au catalogue chez nos voisins ibériques dans sa version de lancement, la E-308 s’y affiche au prix de 45 650€ avec une remise à 44 440€. Sachant que la TVA espagnole est de 21%, cela équivaut à un prix de 45 272,73€ avec une TVA à 20% comme chez nous en France. Un prix qui reste très haut sachant qu’une Renault Mégane E-Tech débute à 42 000€ avec un groupe motopropulseur plus puissant aux plus grosses batteries. Ne parlons même pas de l’écart avec la Tesla Model 3 désormais affichée à 41 990€, ni de la comparaison avec la MG4 à 29 990€…

Elle coûtera moins cher en version de base

Rappelons qu’on parle ici d’une version suréquipée de lancement. Dans ses versions moins richement dotées, la Peugeot E-308 coûtera moins cher. Attendons de connaître le prix français mais on peut logiquement tabler sur un prix de base aux environs des 40 000€ pour l’auto sur notre marché, ou même plus bas que ça. La Citroën e-C4, équipée d’un groupe motopropulseur un peu moins « généreux » que celui de la E-308 (moteur de 136 chevaux et batteries de 50 kWh brut) coûte désormais 34 990€ en premier prix.