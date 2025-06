Quelle compacte électrique d’occasion s’offrir entre 12 000 € et moins de 30 000 € ?

« Les voitures électriques d’occasion sont quasiment au même prix que les véhicules diesels ». Voici ce qu’indiquait le baromètre de La Centrale en avril dernier. Ainsi, leur prix a chuté de 6,44 % au premier trimestre. Une bonne nouvelle qui s’accompagne logiquement d’une plus forte demande puisque les transactions de VE ont bondi de 37 % par rapport à 2024. Seulement, le volume des électriques reste encore faible puisqu’elles ne représentent que 2,9 % des ventes totales.

Le tarif moyen d’une électrique s’élève à 20 490 €. Mais il est possible de dépenser moins, notamment en se dirigeant vers une berline, moins prisée qu’un SUV. Les modèles présents sur le marché n’affichent pas des valeurs d’autonomie extraordinaire, ni des puissances de recharge élevées. Deux paramètres à prendre en compte dans votre décision. Il est donc impératif d’évaluer le nombre de grands trajets effectués dans l’année, puisque le temps pour les réaliser sera plus long. Par contre les économies d’énergie et de maintenance réalisées penchent nettement du côté de l’électrique.

Les moins de 15 000 €

Elle constitue la porte d’entrée pour s’offrir une berline compacte fonctionnant aux watts. En partageant la chaîne de traction des autres modèles de Stellantis, elle offre logiquement les mêmes prestations. Ainsi, le pack batterie de 50 kWh assure théoriquement 350 km, ce qui se traduit davantage entre 250 et 300 km en usage réel. Les longs trajets seront donc soumis à de fréquents arrêts. À noter par ailleurs qu’elle n’accepte que 100 kW en puissance de charge en courant continu. Enfin, son habitabilité est correcte et le confort de suspension se révèle agréable.

Exemples :

À partir de 13 500 € : 136 ch/50 kWh Feel Pack de 2020 et 55 000 km

À partir de 24 500 € : 156 ch/54 kWh E-Series de 2024 et 3 500 km

Entre 15 000 et 20 000 €

Elle est celle qui a percé dans sur le segment grâce à un rapport prix/prestations imbattable. Ainsi, les exemplaires sont assez nombreux en seconde main. Il s’agit essentiellement de la version d’entrée de gamme Standard dotée de la pile de 51 kWh lui octroyant 350 km homologués. Il faut toutefois davantage miser sur 230 km en usage réel. Si ses prestations globales sont correctes, une Citroën Ë-C4 se révèle mieux finie et plus confortable pour un peu moins cher, sans compter que le réseau est bien plus conséquent.

Exemples :

À partir de 16 000 € : 170 ch/51 kWh Standard de 2022 et 45 000 km

À partir de 18 800 € : 204 ch/64 kWh Luxury de 2023 et 65 000 km

Ce modèle était tout simplement le premier break électrique du segment. La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne se montre pas plus chère que la berline MG 4. Son rayon d’action est donc proche, mais elle recèle un coffre cubant de 475 à 1 367 litres, idéal pour une famille. Si vous roulez chargé, il est plus judicieux de s’orienter vers la batterie de 61 kWh assurant un rayon d’action jusqu’à plus de 350 km. En revanche, sa puissance de charge se limite à 70 ou 87 kW selon l’accumulateur.

Exemples :

À partir de 16 000 € : 177 ch/50 kWh Luxury de 2022 et 40 000 km

À partir de 17 500 € : 156 ch/61 kWh Luxury de 2022 et 30 000 km

Compacte (4,22 m), dessinée avec des airs de crossover et confortable, la Mégane présente des atouts. On peut aussi citer le système d’info-divertissement réactif, intuitif et à jour. En revanche, elle ne fait pas de miracle côté habitabilité, mais se défend honorablement. Au chapitre technique, la version de 40 kWh est réservée à un usage urbain et périurbain. Celle équipée de la pile de 60 kWh vous permettra d’atteindre 400 km sur différents parcours. Côté recharge, elle accepte jusqu’à 130 kW.

Exemple :

À partir de 17 500 € : 220ch/60 kWh Equilibre de 2022 et 80 000 km

Fer de lance de l’offensive électrique de la marque, l’ID.3 a connu des débuts difficiles, notamment à cause de soucis de logiciel. Il est donc impératif de vérifier les mises à jour des premiers millésimes. On peut également déplorer une ergonomie pas toujours bien étudiée. En revanche, l’intérieur plaira à ceux qui recherchent un aspect zen et épuré, le confort est globalement bon et l’habitabilité dans la moyenne. Sachez qu’avec l’accumulateur de 58 kWh (100 kW de puissance de charge), vous pourrez parcourir un peu plus de 250 km.

Exemples :

À partir de 15 500 € : 145 ch/62 kWh de 2022 et 70 000 km

À partir de 31 500 € : 204 ch/77 kWh de 2024 et 17 000 km

Plus de 20 000 €

Cette cousine technique de la Citroën Ë-C4 a d’emblée eu droit à la pile de 54 kWh associée au moteur de 156 ch. Cela lui permet d’offrir environ 350 km d’autonomie en usage réel. Des chiffres dans la moyenne, comme la recharge se limitant à 100 kW en courant continu. Hormis le système d’info-divertissement peu rapide et efficace, l’Astra est une bonne auto : confortable, joliment présentée et consommant raisonnablement. Enfin, cette Astra Electric existe aussi en break Sports Tourer, pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus de volume de coffre (516 litres contre 352).

Exemple :

À partir de 25 000 € : 156 ch/54 kWh GS de 2023 et 12 000 km

Cette Peugeot est la fausse jumelle de l’Opel, mais elle s’affiche plus cher. Son accumulateur permet en moyenne de parcourir 325 km et sa consommation reste raisonnable sur autoroute, ce qui est peu commun pour une électrique. En revanche, rien d’extraordinaire côté recharge avec 100 kW en courant continu. Assez proche dans ses réglages de l’Allemande, elle est nettement plus précise et dynamique à mener qu’une Citroën Ë-C4, plutôt typée confort. Comme l'Astra, elle est aussi disponible en break.

Exemple :

À partir de 27 000 € : 156 ch/54 kWh de 2023 et 20 000 km

En connaissance de cause…

Nous aurions pu intégrer la Leaf de deuxième génération dont la batterie de 62 kWh lui permettant un rayon d’action de l’ordre de 385 km environ en usage réel. Seulement, sa prise de type Chademo disparaît au profit du standard CCS. En plus d’une charge se limitant à 70 kW en courant continu, elle ne pourra pas être branchée partout. La version de 40 kWh est trop juste en autonomie, ou alors pour se contenter de parcours périurbains et la première génération de Leaf peut souffrir de perte de capacité de sa pile. Nous n’avons pas non plus mis en avant les Hyundai Ioniq et Volkswagen e-Golf dont les piles de respectivement 28 kWh et 24,2 kWh (voire 35,8 kWh) ne permettent pas d’envisager de grands déplacements.