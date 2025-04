Le prix des voitures électriques d’occasion au même niveau que les diesels

Comme chaque trimestre, le site d’annonces La Centrale publie les résultats de son Observatoire du marché de l’occasion. Bonne nouvelle, la tendance est toujours à la baisse des prix en ce début d’année, de l’ordre de 1,39 %, avec un tarif moyen de 20 600 € (contre 20 890 €). En l’espace d’un an, le marché a vu ses prix baisser de 5,89 %.

La Centrale précise que « la stabilisation des prix des véhicules récents se poursuit ce trimestre et illustre un rééquilibrage progressif du marché après trois ans de fortes fluctuations. » Parmi toutes les tranches d’âge, les véhicules de plus de 15 ans affiche la plus forte décote, - 6,6 % ce premier trimestre.

Une électrique à 20 490 €

À l’inverse du marché neuf, qui rencontre des difficultés pour écouler ses véhicules électriques, les transactions de voitures d’occasion ont bondi de près de 37 % par rapport à 2024. La Centrale note également une forte hausse du nombre d’annonces sur son site : + 28 % sur l’année.

La santé des modèles électriques en occasion s’explique notamment par la baisse de leur valeur. Pour la première fois, les « véhicules électriques d’occasion sont quasiment au même prix que les véhicules diesel ». Leur prix a chuté de 6,44 % sur le trimestre et de 17,51 % sur l’année pour atteindre un tarif moyen de 20 490 €, soit 520 € de plus en moyenne qu'un diesel.

Malgré des ventes à la hausse, la voiture électrique reste encore très minoritaire dans le paysage automobile avec 2,9 % des transactions lorsque le diesel atteint 45 % et l’essence 40 %. Les modèles les plus plébiscités sont les Renault Zoé, Peugeot e-208 et Tesla Model 3.

Pour cette dernière, et plus globalement la marque Tesla, La Centrale indique une baisse de 5,2 % du prix médian au premier trimestre 2025, malgré le "Tesla bashing" du moment. Par ailleurs, les modèles affichent une meilleure résistance que le reste du marché des véhicules électriques d’occasion sur l’ensemble de l’année : - 14,3 % des prix contre -17,5 % en moyenne pour les VE.

L’hybride en forte demande

Les grands gagnants sont les voitures hybrides puisque les ventes ont progressé de 52 % pour représenter 7,9 % du marché de la seconde main. La Centrale a par ailleurs observé une hausse des annonces de 27 % ! Cela s’accompagne également d’une stabilisation de leur prix sur ce premier trimestre même si elles accusent une baisse de 6,68 % sur un an, soit une économie moyenne de 2 262 € pour les acheteurs.

Tableau de variation des prix des véhicules d’occasion

par catégorie