Une MG4 chinoise beaucoup plus puissante que la Volkswagen ID.3

C'est la nouveauté chinoise qui fait peur aux constructeurs automobiles européens. Alors que la plupart des marques proposent de nouveaux modèles compacts électriques relativement abordables, la future MG4 désormais disponible en pré-commande en France doit coûter moins de 30 000€ dans sa version d'entrée de gamme avec des batteries de 51 kWh et son moteur de 170 chevaux. A titre de comparaison, la Volkswagen ID.3 Pure Performance d'entrée de gamme à batteries de 45 kWh -qui vient de disparaître du catalogue français- se négociait à partir de 34 750€. La Renault Mégane E-Tech, elle, ne démarre pas sous les 37 200€ dans sa version EV40 à batteries de 40 kWh. Voilà pourquoi sur le papier, la MG4 ferait très fort à ce prix à condition de disposer d'un bon niveau d'équipement (le détail de la gamme n'est pas encore connu).

Mais la MG4 ne jouera pas seulement les compactes électriques très bon marché. En Chine, le constructeur appartenant au groupe SAIC vient de lever le voile sur une version « Triumph Edition » de l'auto avec un groupe motopropulseur à deux moteurs développant 330 kW, soit un peu plus de 448 chevaux. Celle qu'on appelle Mulan en Chine pourrait ainsi abattre le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, ce qui la rapprocherait d'une Tesla Model 3 Performance (0 à 100 km/h en 3,3 secondes. Equipée des grosses batteries de 64 kWh, elle revendique aussi une autonomie maximale de 460 km, mais d'après un cycle d'homologation chinois (CLTC) plus avantageux que le nôtre (WLTP). Compte tenu de l'écart habituel entre ces deux cycles d'homologation, il faudra plutôt tabler sur 400 kilomètres environ. Et encore moins dans la vraie vie en roulant à 130 km/h sur l'autoroute.

Une future référence sportive ?

Nettement moins puissante (230 chevaux) et performante (0 à 100 km/h en 7 secondes), la Cupra Born VZ 230 « XL » coûte 46 500€. La Tesla Model 3 Performance se négocie elle à 66 490€ avec ses accélérations très impressionnantes. Sachant qu'il n'y a aucune raison que cette MG4 « Triumph Edition » ne vienne pas sur notre marché, on sera curieux de voir le prix qu'elle coûtera.