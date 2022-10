Essai vidéo - MG4 (2022) : l'électrique moins chère que l'essence !

Électrique Prix canon Moteurs 170 ou 204 ch Batteries 51 ou 64 kWh

Après deux SUV et un break électriques, la marque chinoise passe la vitesse supérieure dans la catégorie des véhicules dits « propres » avec cette berline compacte 4 qui inaugure une toute nouvelle plateforme. Non seulement celle-ci donnera naissance à une flopée de modèles allant de 4 à 5,20 m de long, mais ses solutions techniques annoncent d’ores et déjà des prestations de haut niveau, le tout à prix canon. Le catalogue de la nouvelle venue a ainsi de quoi inquiéter toutes les autres électriques du marché mais aussi des modèles essence classiques. Ainsi, la version de base, dotée d’un moteur de 170 ch et d’une batterie de 51 kWh, débute à 28 990 €, soit 22 990 € une fois le bonus gouvernemental de 6 000 € déduit.

Même la Zoe ne peut faire mieux puisqu’elle coûte 4 710 € de plus. Par ailleurs, c’est le prix d’une berline compacte essence telle qu’une Seat Leon 1.0 TSI 110 ch en finition de base Référence… Pour ne rien gâter, la Chinoise offre en série des projecteurs à LED, l’accès sans clé, les radars de recul, des aides à la conduite actives autorisant une conduite semi-autonome de niveau 2 (centrage dans la voie de circulation + régulateur de vitesse adaptatif), un grand écran tactile 10,25’’ avec Apple Car Play et Android Auto, et une instrumentation numérique 7’’.

Quant au modèle le plus puissant, équipée d’un moteur de 204 ch et d’une batterie de 64 kWh, il revient entre 26 990 et 28 990 € en fonction du niveau d’équipement choisi (Confort ou Luxury), coup de pouce gouvernemental déduit. Là encore, ses rivales ont du souci à se faire, et ce quelle que soit leur source d’énergie. Par rapport au modèle haut de gamme ici à l’essai (sièges avant chauffants et à réglage électrique côté chauffeur, surveillant d’angles morts et de trafic en marche arrière, caméra à 360°…), les compactes électriques européennes offrant une capacité de batterie proche sont bien plus onéreuses : environ 5 000 € supplémentaires pour la moins chère des Renault Mégane E-Tech EV60, et même 10 000 € supplémentaires pour la VW ID.3 Pro Performance. Et la MG4 risque là aussi d’attirer les habitués du thermique puisqu’elle demande environ 1 000 € de moins que Peugeot 308 essence à boîte auto. d’entrée de gamme.

La proposition est d’autant plus intéressante que la MG4 soigne son apparence avec un style bien à elle et un intérieur sérieusement fabriqué où l’on trouve notamment une planche de bord en matériau souple, des écrans de bonne définition ainsi que des sièges enveloppants, moelleux, et recouverts, sur notre modèle Luxury, d’une sellerie similicuir de bonne facture.

De surcroît, la Chinoise sait recevoir avec de grandes ouvertures favorisant l’accès à la banquette et un bel espace habitable. À ce propos, sa batterie incorporée dans le plancher, ultra-plate (11 cm d’épaisseur, comme celle de la Mégane E-Tech) garantie une garde au toit tout à fait correcte alors que l’auto est plutôt basse. On apprécie par ailleurs les rangements à la fois vastes et nombreux, ainsi que le double fond de coffre ici en série qui permet d’obtenir un plancher plat une fois les dossiers arrière rabattus.

Tout n’est pas rose toutefois puisque les passagers arrière ne trouvent ni bouche d’aération ni plafonnier ni poignées de maintien au plafond. D’autre part, les commandes au volant peu intuitives et les menus alambiqués des écrans compliquent la navigation dans le bloc d’instrumentation et le système multimédia /GPS. Enfin, le volume de chargement apparaît un peu juste : 350 dm3 seulement, contre 385 dm3 pour l’ID.3, 440 dm3 pour la Mégane E-Tech et 412 dm3 pour une Peugeot 308 essence. Il faut dire que, comme la Volkswagen, la MG4 embarque son groupe motopropulseur sous le plancher de coffre.

Si le modèle 51 kWh qui constitue l’entrée de gamme alimente son moteur avec une batterie lithium-fer-phosphate, les modèles 64 kWh ont fait le choix d’un accumulateur nickel-manganèse-cobalt, à la densité énergétique supérieure (seulement 30 kg supplémentaires pour 29 % de capacité de stockage en plus) mais moins durable (3 000 cycles de recharge estimés au lieu de 7 000). Ce qui n’empêche pas notre MG4 d’être, elle aussi, garantie 7 ans ou 150 000 km.