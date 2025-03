La MG Cyberster est un cas à part dans l’univers des voitures de sport. Basée sur la plateforme de la compacte MG4 mais avec un châssis radicalisé et un groupe motopropulseur poussé à 510 chevaux, ce cabriolet à deux places équipé de portières en élytre à ouverture électrique détonne totalement dans l’univers concurrentiel.

Beaucoup plus performant en ligne droite que les autres voitures de sport proposées dans cette gamme de prix et soumises au cher malus écologique français (Alpine A110, BMW Z4, Porsche 718 Boxster…), il pèche seulement par des sensations de pilotage pas spécialement excitantes et un groupe motopropulseur à la programmation assez basique en conduite sportive.

Moins de puissance et plus d’autonomie

Pour ceux qui ne recherchent pas des performances en ligne de catapulte, il sera désormais possible d’investir moins d’argent dans ce Cyberster avec quelques avantages : dans sa nouvelle version « Propulsion » à un seul moteur arrière, le cabriolet revendique une puissance maximale de 340 chevaux pour 475 Nm de couple. Sa masse à vide est de 1 885 kg au lieu de 1 985 kg pour la transmission intégrale de 510 chevaux, avec un 0 à 100 km/h abattu en 5 secondes au lieu de 3,2 (et une vitesse de pointe de 195 km/h au lieu de 200 km/h limités électroniquement). Toujours équipée d’une batterie de 77 kWh en capacité brute, elle revendique 507 km d’autonomie maximale WLTP au lieu de 443 pour la bimoteur. Les jantes de 19 pouces, au lieu de 20 sur la version plus puissante, aident probablement en cela.

62 990€

Le prix de cette nouvelle Cyberster Propulsion ? 62 990€ au lieu de 67 990€ pour la version à transmission intégrale et deux moteurs. L’écart n’est pas énorme en soit mais il permet au Cyberster de se positionner en-dessous de sportives thermiques comme l’Alpine A110 (65 000€ + 3 784€ de malus 2025 au minimum) et la BMW Z4 (56 350€ + 6 126€ de malus 2025 au minimum). Le tout avec le même niveau d’équipement de série que le Cyberster de 510 chevaux, vraiment généreux.

Avec une autonomie maximale meilleure et toujours ce plaisir de rouler cheveux au vent dans une voiture de sport puissante, elle nous paraît encore plus adaptée sachant qu’on ne parle pas d’une auto qu’on achète pour son efficacité sportive absolue. Ceux qui privilégient les sensations de conduite privilégieront la Mazda MX-5 à seulement 33 000€ actuellement.