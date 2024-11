La MG Cyberster nous pose un vrai problème existentiel

EN BREF super-sportive électrique 510 chevaux 0 à 100 km/h en 3,2s 1 985 kg 67 990€ bien équipée

Le nouveau SUV EHS que nous venons d’essayer concentre toutes les qualités de la marque anglaise Mg depuis son rachat par le groupe chinois SAIC et son développement en Europe : un design décent, quelques efforts de présentation, un équipement de série pléthorique et des qualités routières acceptables, le tout pour un tarif sensiblement inférieur à celui des véhicules similaires des autres marques. Ce redoutable rapport prix-prestation explique le succès commercial incontestable de la marque sur le Vieux continent, qui parvient désormais à vendre davantage de voitures que Seat et Fiat ce qui n’était jamais arrivé dans toute son histoire !

Revers de la médaille, MG passe désormais pour une marque automobile bas de gamme, loin de l’image légendaire des petits roadsters à l’Anglaise des années 70 qui ont fait toute la réputation de Morris Garage. Soucieux d’améliorer cette image, le MG de l’ère SAIC lance donc une véritable voiture de sport cabriolet faisant office d’exception au sein de sa gamme. Longue comme une Porsche 911 (4,53 mètres) et plus large que cette dernière (1,91 mètre), la Cyberster prend la forme d’un roadster au long capot dont la silhouette musclée rappelle la Jaguar F-Type avec un dessin sans doute moins foudroyant.

Il suffit cependant d’appuyer deux secondes sur l’un des boutons de la clé pour en rajouter à sa théâtralité puisqu’elle possède d’étonnantes portes à ouverture en élytre pilotées électriquement qui, bien que spectaculaires, s’avèrent pratiques par leur encombrement réduit en position ouverte (même si leur fonctionnement uniquement électrique et leur manipulation un peu lente l’est parfois moins).

A l’intérieur, difficile de critiquer les finitions de cette super-sportive dont les habillages paraissent conformes aux standards du genre, très loin des pièces basiques des autres modèles de la gamme MG. L’environnement du siège conducteur, avec un grand combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et deux écrans de 7 pouces sur les côtés disposés sur une structure panoramique (en plus d’un quatrième écran au bas de la console centrale), paraît même original et joli à regarder. L’ergonomie de cette interface aux multiples écrans s’avère en revanche perfectible puisqu’installé à la place conducteur, une partie de l’écran de gauche reste masquée par le volant selon votre gabarit (nouvelle variante du syndrome « Peugeot 208 » !). Et l’utilisation même de tous ces menus nécessite un petit temps d’apprentissage puisque les commandes principales se retrouvent éparpillées entre quatre écrans.

La position de conduite trahit d’ailleurs un peu l’architecture mécanique de la voiture : on se sent assis plus haut que dans une super-sportive classique, la faute aux batteries de 77 kWh (brut) installées sous le plancher. Il s’agit du pack de batteries de la MG4 Autonomie Etendue et cette élitiste Cyberster reprend une bonne partie de la plateforme MSP de la compacte électrique low-cost ! Rassurez-vous, le constructeur « anglais » ne s’est pas contenté de reprendre l’architecture de la rivale des Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech Electric : le train avant utilise une vraie double triangulation (au lieu du système à bras oscillant) tandis que les roues arrière restent connectées à un essieu multibras. L’auto reçoit aussi un moteur arrière inédit revendiquant 340 chevaux, en plus du moteur de 204 chevaux -déjà utilisé dans la MG4- entraînant les roues avant. Puissance totale cumulée de ces deux moteurs à aimants permanents ? 510 chevaux pour 725 Nm de couple. Puissance maximale de charge rapide ? 144 kW, comme sur la MG4 (10-80% de récupération en 28 minutes). Puissance maximale de charge à la maison sur borne ? 11 kW.

Précisons que cette Cyberster, dont la capote électrique se déploie et se replie en seulement 10 secondes jusqu’à 50 km/h, possède un coffre de 249 litres. Suffisant pour installer de vrais bagages et partir en week-end à la façon d’un authentique roadster anglais…les arrêts aux bornes rapides en plus (autonomie maximale WLTP annoncée à 443 km).