Fiat, Seat et Cupra déjà battus par le Chinois MG !

Le raz-de-marée des voitures électriques chinoises n’a pas encore eu lieu en Europe, mais la marque MG fait plus que jamais office de cas à part sur notre marché. Déjà très bien implantée depuis le début de la décennie sur le Vieux continent, la marque née en Angleterre et appartenant désormais au géant chinois SAIC garde une très belle santé cet automne comme le rapportent les spécialistes de JATO.

Sur le mois de septembre 2024, MG a en effet vendu pas moins de 20 908 autos neuves en Europe. C’est une baisse de 23% par rapport au même mois de l’année 2023. Mais avec des résultats assez mauvais pour d’autres marques généralistes comme Citroën, Fiat et Cupra ainsi que des chiffres moyens pour d’autres, MG se retrouve devant de sacrées institutions du marché automobile historique : outre Fiat et Seat, elle dépasse aussi la récente marque Cupra et se rapproche même de Citroën qui est en chute libre sur ce dernier mois avec -41% de ventes par rapport à septembre 2023. C’est le seul constructeur chinois, de très loin, à se situer à un tel niveau sur notre marché. BYD, par exemple, reste pour l’instant sous les 5 000 ventes mensuelles malgré ses gros investissements et sa large présence médiatique.

La petite MG3+ décolle

Et MG ne compte pas que sur ses modèles électriques pour convaincre les clients face à ces marques généralistes bien établies. Sa meilleure vente est désormais la MG3 Hybrid+, cette fameuse nouvelle citadine hybride coûtant moins de 20 000€ en prix de base et offrant un rapport prix/prestations à la pointe. Avec 6 184 exemplaires écoulés en septembre 2024, elle dépasse déjà la MG4 électrique et ses 4 240 exemplaires, en baisse de 15%. Avec 4 061 exemplaires, le vieillissant EHS hybride rechargeable continue lui aussi de trouver de nombreux clients.

Sachant que le tout nouveau EHS arrive sur le marché ans quelques jours et que MG se prépare surtout à lancer le nouveau ZS hybride sur le segment des SUV citadines hybrides avec un prix canon lui aussi (moins de 23 000€), le potentiel de développement de MG paraît tout simplement énorme sur le marché européen. Pas besoin de vendre des voitures électriques et de se compliquer la vie avec les taxes à l’importation mises en place par l’Europe, il suffit d’y vendre des voitures hybrides à prix cassé !

A moyen terme, MG va-t-il vendre davantage de ces petits véhicules hybrides bon marché que des voitures électriques en Europe ? C’est possible. Pendant ce temps, de nombreuses nouvelles marques chinoises se préparent à débarquer en Europe avec des SUV électriques à plus de 40 000€ sur un marché déjà bourré de concurrents très bien placés. La bonne stratégie ici, c’est sans doute celle de MG.