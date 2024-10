Ces marques chinoises qui commencent à nous lasser au Mondial de Paris 2024

Le raz-de-marée des voitures électriques chinoises en Europe n’a pas encore eu lieu. Certes, MG bénéficie déjà d’une implantation solide sur le Vieux continent grâce à ses produits au prix très bas mais les autres grands groupes, BYD en tête, n’arrivent toujours pas à écouler leurs voitures en nombre. Great Wall Motors, arrivé en force au Mondial de Paris 2022, a même renoncé à développer son offre sur notre marché faute de ventes encourageantes dans ses quelques pays « pilotes ».

Cette année, les marques préparant leur arrivée en Europe (d’ici l’année prochaine) sont en tout cas nombreuses au Mondial de l’automobile de Paris 2024. De GAC à Forthing en passant par Kenworth, Hongqi ou XPeng, voilà un petit tour des constructeurs chinois exposant leurs machines au Mondial. Parmi ces nouvelles marques, Leapmotor paraît la mieux positionnée en raison de son intégration récente dans le réseau Stellantis. Et nous, on se demande bien lesquelles de ces constructeurs chinois seront toujours disponibles à la vente chez nous dans quelques années…

Leapmotor

C’est LA marque chinoise qui devrait exploser en Europe dès les mois prochains. Et pour cause, elle bénéficie désormais de l’appui du groupe Stellantis, devenu un gros actionnaire, qui s’occupe de sa commercialisation sur notre marché. Lancée à 18 900€, la micro-citadine T03 vise la Dacia Spring alors que le SUV C10 s’attaque aux gros modèles familiaux avec un tarif spécial à 34 900€. Dans les deux cas, les qualités objectives n’impressionnent pas mais le rapport prix-prestations est correct malgré l’absence de bonus écologique.

MG

La marque MG appartenant au groupe SAIC n’expose pas officiellement ses autos au Mondial de l’automobile de Paris 2024 mais on trouve un exemplaire de la nouvelle Cyberster, cette super-sportive de 510 chevaux à 67 990€, sur le stand du Crédit Agricole (hall 4). Dommage, on ne peut pas y voir le nouveau ZS hybride à prix canon.

GAC

Existant depuis 1997, Guangzhou Automobile Cie (GAC) vise le marché européen à partir de 2025 avec une gamme complète de véhicules électrique sur des créneaux grand public : le SUV Aion V positionné face aux modèles familiaux comme le Peugeot E-3008 ou le Renault Scénic E-Tech. Ou encore le Hyptec HT, modèle plus gros (4,93 mètres) ressemblant au Porsche Macan Electric. Des modèles à la finition intérieure flatteuse dont on ne connaît pas le prix et qui affichent des lignes extérieures assez génériques, comme beaucoup d’autres modèles électriques chinois. Certes, les marques européennes sont guère mieux loties à ce niveau…

Skyworth

Ce nom très « américain » est celui d’un grand groupe chinois spécialisé dans les produits hi-tech, fondé en 1988 et possédant une division automobile depuis 2017. Comme quasiment tous les autres constructeurs chinois voulant s’implanter chez nous, Skyworth propose un SUV électrique familial (4,72 mètres) possédant des batteries de 86 kWh promettant 489 km d’autonomie. Il est beau à regarder à l’intérieur mais beaucoup moins à l’extérieur. Prix de base ? 39 990€ ou 42 990€ pour l’exemplaire visible sur le stand. Il y a aussi la Q, une compacte électrique de 4,3 mètres qui doit arriver un peu plus tard. Ou encore un gros utilitaire, le Hongtu.

Forthing

Parmi les marques électriques chinoises dont on se demande bien comment elles pourraient plaire à la clientèle européenne, il y a Forthing. Enseigne du groupe Dongfeng, cette marque à la phonétique insolite en Français propose à la fois des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides simples dont certains affichent un design vraiment bizarre. Le Friday, un SUV électrique de 4,6 mètres, paraît plus adapté à notre marché européen mais il devrait coûter « entre 50 000 et 60 000€ ». aucun intérêt à première vue, donc.

Aito

Marque fondée en 2021 par Seres conjointement avec le géant du hi-tech chinois Huawei, Aito cherche à se positionner sur le premium avec des SUV dont certains sont vraiment énormes : le 9, qui dit « bonjour » avec ses optiques, mesure 5,23 mètres de long ! Le 7 et surtout le 5 paraissent mieux dimensionnés pour plaire mais comme souvent avec ces nouvelles marques, on peine à trouver des éléments différenciants et intéressants dans ces autos. Le 5, appelé « M5 » en Chine, dispose d’une batterie de 80 kWh dans sa version électrique. Notez que là-bas, Aito commercialise aussi des modèles thermiques et hybrides.

M-Hero

Marque du groupe Dongfeng, M-Hero est présent au Mondial de l’auto de Paris avec un véhicule complètement fou. Le « 1 » mesure 4,98 mètres de long et ressemble à un 4x4 militaire de production hollywoodienne. Equipé de quatre moteurs électriques (puissance maximale de 1088 chevaux), il pèse 3,5 tonnes sur la balance et possède des batteries de 140 kWh de capacité. Mais aussi, des intérieurs de portières dont les poignées sont dessinées pour ressembler à des pistolets. Cet véhicule dessiné comme un bulldozer coûte l’équivalent de 150 000€ en Suisse et on se demande bien à quoi il pourrait servir.

Yangwang

En marge du stand BYD, Yangwang expose le U8 dont on vous a déjà parlé sur Caradisiac. Très proche philosophiquement du M-Hero 1, cet énorme 4x4 de 5,32 mètres, qui pèse 3,5 tonnes, possède lui aussi quatre moteurs électriques mais aussi un bloc thermique pour prolonger son autonomie. D’un dessin pas vraiment subtil, il cache une finition intérieure luxuriante et doit coûter environ 150 000€. S’il vient un jour chez nous, évidemment.

Hongqi

Marque du groupe chinois FAW, Hongqi vise les marques de luxe européennes et s’inspire d’ailleurs de Rolls-Royce au niveau du dimensionnement de ses modèles et de certains éléments de style. Les berlines EH7 et autres SUV e-HS9 sont d’énormes engins électriques censés plaire à la clientèle du Vieux continent au contraire de la Guoya, une limousine de 5,35 mètres conçue pour déplacer les hauts dignitaires du régime chinois et motorisée par un V8 bi-turbo. Elle coûte plus d’un million d’euros mais ressemble à une vieille Daewoo (sic).

XPeng

Comme Nio ou BYD, XPeng veut plaire à la clientèle des SUV électriques un peu « premium ». Ses G6 et G9 offrent de belles finitions intérieures et un vrai niveau de luxe, mais sans image de marque et à des prix quand même très élevées pour une enseigne que personne ne connaît. Comme pour de nombreuses autres marques chinoises avec des ambitions de ce genre, on se demande bien comment l’enseigne pourrait s’imposer chez nous à ces tarifs ambitieux (même si le G9 coûte 10 000€ de moins que les SUV électriques similaires de chez BMW ou Mercedes).