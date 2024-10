Mondial de l'Auto de Paris : Skyworth roi de la tech ?

Comme la plupart des marques chinoises présentes au Mondial de l'Auto, Skyworth est récente, puisqu'elle a été créée en 1988, avec pour secteur d'activité principal l'électroménager (TV, machines à laver, réfrigérateurs), la branche véhicules n'ayant été lancée qu'en 2010.

Mais cette faible expérience de l'automobile ne l'empêche pas de frapper fort en présentant l'Y (photo ci-dessous) : une grande berline électrique de 5,25 m de long, encore à l'état de prototype, et dont le design n'est pas sans rappeler les Porsche Taycan et Panamera.

Et à l'ouverture des portes, c'est le festival avec l'ouverture antagoniste de ces dernières, quatre larges fauteuils, et surtout des écrans XXL, savoir-faire maison oblige, avec notamment une dalle panoramique sur la planche de bord, un écran au dos de chaque dossier avant, et une immense télé incurvée à l'arrière.

Peu de détails techniques pour le moment mais la marque annonce 617 ch et un 0 à 100 km/h en 3s5. Et si la capacité de la batterie n'est pas spécifiée, elle annonce une autonomie moyenne de 490 km, "grâce à l'aérodynamisme". Outre cette grande berline prévue pour 2025, la marque a dans son catalogue un SUV familial, le K : un modèle de 4,72 m de long concurrent des Tesla Model Y et Peugeot e5008.

Techniquement, le Chinois dispose d'un moteur électrique délivrant 204 ch sur les roues avant qui promet un 0 à 100 km/h en 9s6, et alimenté par une pile de 86 kWh autorisant 489 km WLTP en cycle mixte. Si le ticket d'entrée fixé à 39 900 € est fort tentant, la charge rapide réclamant 45 mn pour passer de 20 à 70 % a de quoi refroidir.