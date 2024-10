Mondial de l'Auto - Hongqi : les Rolls chinoises ?

Nous les avons découvertes avant même de nous promener dans les allées du salon, et pour cause : le centre d'essai, situé juste à proximité du stand Caradisiac, propose de prendre le volant de 5 modèles de la gamme. Nous ne nous sommes d'ailleurs pas fait prier pour tester le grand e-HS9… Un SUV électrique au look baroque qui nous a agréablement surpris par son haut niveau de luxe et de confort, du moins sur les quelques kilomètres que nous avons pu couvrir autour de la porte de Versailles.

Si Hongqi (prononcez Hong "Shi" - drapeau rouge en chinois) est nouvelle pour nous, elle est la marque plus expérimentée de l'Empire du Milieu, où elle a été fondée en 1958. Résolument huppée, au point de se comparer à Rolls-Royce ou Bentley, la marque ne propose toutefois pas que des mastodontes de la route. La gamme compte ainsi la berline EH7, également "zéro émission". Imposante (4,98 m) mais profilée, elle pourrait atteindre 700 km d'une traite et passer de 0 à 100 km/h en 3s5 grâce à ses 600 ch. La charge rapide en courant continu, qui peut atteindre 250 kW, autoriserait une charge de 10 à 80 % en 25 minutes.

Pour rester dans les berlines, citons également la baroque Guoya, reconnaissable surtout à son immense calandre chromée et à ses blocs optiques verticaux. Longue de 5,35 m (pour 3,26 m d'empattement), large de 1,99 m, elle propose au choix 4 ou 5 places. Contrairement à sa petite sœur, elle propose deux motorisations hybrides rechargeables. La première couple un moteur électrique à un V6 3.0 turbo essence, la seconde à un V8 4.0 turbo, tous deux forcément mariés à une boîte auto 8 rapports, pour des puissances cumulées respectives de 395 ch et 490 ch. Hélas, aucune information sur l'autonomie électrique…

Soucieuse de répondre à toutes les attentes, la firme proposera, sans grande surprise, des SUV. Le fastueux e-HS9 essayé par nos soins, bien sûr, long de 5,20 m, et fort de 550 ch et de sa batterie de 123 kWh. Mais également un SUV (un peu) plus adapté à nos routes : l'eHS7 et ses 4,92 d'un pare-chocs à l'autre. Au menu : une autonomie allant jusqu'à 600 km, et une puissance de 619 ch garantissant un 0 à 100 km/h en 3s9. Relativement rapide, la charge en courant continu permettrait de repasser 10 à 80 % en 25 mn. Tarif : 53 990 €.