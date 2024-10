Nous n'avons pas boudé notre plaisir. Il est possible d'essayer des voitures au Mondial de l'auto 2024, alors nous l'avons fait. Et tant qu'à y être, nos deux cobayes, consentants voire enthousiastes, Alan et Julien, ont choisi, parmi la trentaine de véhicules de test, un modèle du constructeur chinois Hongqi, l'énorme et ultra bling-bling E-HS9, sorte de Rolls-Royce chinois.

dailymotion Le centre d'essai du Mondial de Paris : on a essayé un Hongqi E-HS9, et vous pouvez aussi !

Mais revenons à la procédure. Si vous souhaitez essayer une auto sur le salon, il faudra vous rendre dans l'un des cinq points de rendez-vous du centre d'essai officiel. Ils sont indiqués sur les plans du salon, et le principal se trouve Hall 7.1, c'est d'ailleurs là le point de départ des boucles d'essai. Il vous faudra évidemment montrer patte blanche et justifier de votre possession du permis de conduire, et réserver un des 500 créneaux disponibles chaque jour. Autant dire qu'il vaut mieux venir réserver tôt le matin, car il n'y en aura pas pour tout le monde.

Il vous faudra également bien sûr choisir aussi la monture que vous souhaitez découvrir, parmi les 10 marques participantes, et 30 modèles. On regrette l'absence des constructeurs français. Peugeot a décidé de réaliser ses propres essais, mais de son côté, en emmenant les visiteurs en navette jusqu'à la seine musicale, à Boulogne-Billancourt. Renault et Citroën ne proposent rien d'officiel.

Voici la liste des marques à l'essai :

- Alfa Romeo – 1 modèle

- Audi – 4 modèles

- BYD – 1 modèle

- Cadillac – 4 modèles

- Ford – 3 modèles

- Hongqi – 6 modèles

- Maxus – 1 modèle

- Skoda – 5 modèles

- Volkswagen – 1 modèle

- XPeng– 5 modèles

Et nos compères, à l'heure dite, et après avoir reçu un SMS de rappel, se retrouvent donc au centre d'essai, accueilli par un ambassadeur chargé de les accompagner dans leur découverte. Le résultat, vous l'avez en vidéo ci-dessus.

Le bilan se résume globalement à : c'est intéressant, ça ne permet pas de vraiment essayer la voiture, évidemment, car le parcours est 100 % urbain et court (5/6 km), mais ça a le mérite d'exister. Et c'est toujours mieux que de juste poser ses fesses en statique dans l'auto sur le stand.

Le centre d'essai est ouvert tous les jours sur toute la période d'ouverture. Vous avez donc jusqu'à dimanche prochain 20 h (enfin, 19h30) pour en profiter.