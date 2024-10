Forthing va-t-il faire le forcing après le Salon de l'auto 2024 ?

Il n’a pas de points de vente, et donc ne vend pas de voitures en France, mais déploie un stand digne de celui de Citroën avec une gamme complète. Le constructeur Forthing fondé en 1954, mais qui produit réellement des voitures depuis 2001 vient au Mondial afin de prendre la température. Si la marque vend en Allemagne et en Italie, rien n’est pas encore décidé pour notre marché…

Quoi qu’il en soit, la marque n’est pas venue les mains vides. Le V9, un grand monospace de 5,25 m de long, dont la calandre manque cruellement de finesse, mais qui a l’avantage d’être repéré de loin. Derrière cette grille de portail se niche un moteur essence (pourtant dénommé 1.5 TD) en version hybride et hybride rechargeable dont la plus grande batterie atteint 34,9 kWh. Ce modèle pourrait débarquer sur notre marché à un prix avoisinant les 55 000 €.

En plus de ce grand monospace, Forthing présente la S7, une grande berline de près de 5 mètres de long totalement électrique. Sous sa ligne sage, se cache un moteur à la puissance modeste de 210 ch, mais à la batterie plutôt généreuse puisque l’autonomie annoncée s’élève à 540 km.

À l’intérieur, la qualité perçue est au rendez-vous avec une planche de bord dans le style de Tesla et un écran central de 14,6 pouces. À l’arrière, l’espace est convenable et le confort de la banquette appréciable. Si cette berline débarque sur notre marché, elle pourrait être vendue à un tarif concurrentiel compris entre 33 000 et 40 000 €.

Plus adapté à notre marché, le Forthing Friday est un SUV électrique de 4,60 m de long dont l’autonomie varie de 400 à 510 km selon la version, grâce à deux batteries différentes (65,2 et 85,9 kWh). Son prix avoisinerait les 40 000 €.

En revanche, le U-Tour HEV est un grand monospace hybride (4,85 m de long), une silhouette plus de tout en phase avec le marché. De plus, la marque indique qu’il pourrait être vendu entre 50 000 et 60 000 €, pas vraiment donné...

Forthing sera-t-elle la prochaine marque à débarquer en France ? Il est encore trop tôt pour le dire. Si les prix annoncés sont prometteurs, les modèles manquent encore de sex-appeal. Surtout, ils devront faire avec les taxes sur les voitures chinoises.