L'Europe adopte la taxation des voitures électriques chinoises

Cette fois ça y est, on peut dire que l’augmentation des droits de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine a été officiellement adoptée par la Commission européenne. Il devait s’agir d’une simple formalité pour le vote des 27 états de l’Union européenne ce vendredi 4 octobre, puisqu’il aurait fallu une majorité de nations opposées pour bloquer la mesure.

Dix nations ont voté pour l’établissement de surtaxes douanières sur ces véhicules électriques fabriqués en Chine, dont la France et l’Italie. Douze nations ont choisi de s’abstenir sur le vote, dont l’Espagne qui s’était récemment déclarée hostile à cette mesure.

Cinq états contre, dont l’Allemagne

Enfin, on compte cinq pays dont les représentants se sont prononcés contre cet établissement de taxes douanières majorées pour les voitures électriques chinoises : Malte, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie et surtout l’Allemagne dont les constructeurs fabriquent justement certaines de leurs voitures électriques en Chine (et y vendent beaucoup de voitures ce qui explique leur position).

Reste maintenant à voir quelle sera la réponse de la Chine, qui cherchera logiquement à se venger sur certains types de produits importés d’Europe. Et à surveiller la stratégie des marques automobiles chinoises, dont certaines prévoient d’ouvrir des usines sur le Vieux continent pour contourner ces taxes.