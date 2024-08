L'Europe plus gentille que prévu avec les voitures électriques fabriquées en Chine

La Commission européenne a décidé il y a quelques semaines d’imposer des taxes supplémentaires à l’importation des voitures électriques fabriquées en Chine. Mises en place afin de lutter contre un énorme avantage concurrentiel des constructeurs automobiles chinois grâce à une fiscalité locale vraiment intéressante, ces taxes auront forcément un impact sur le prix de vente de ces autos sur notre marché. Tesla vient par exemple d’augmenter le prix de sa Model 3, fabriquée en Chine, de 1 500€.

Mais l’impact ne sera finalement pas aussi terrible que prévu : la Commission européenne vient de revoir à la baisse ces taxes additionnelles pour les principales marques importatrices chinoises, mais aussi les constructeurs européens et américains qui construisent des voitures électriques en Chine.

Seulement 9% de hausse pour la Tesla Model 3

La Tesla Model 3 n’aura finalement droit qu’à 9% de taxes supplémentaires au lieu des 20,8% initialement prévus. La Commission européenne a écouté les arguments de Tesla expliquant que le modèle ne bénéficiait pas en Chine des énormes avantages fiscaux réservés aux marques chinoises. Durement touchés par ces taxes, BYD, Geely et SAIC s’en sortent aussi mieux que prévu avec respectivement 17%, 19% et 36,3% de taxes supplémentaires à l’importation. Le Cupra Tavascan et la Mini, également fabriqués en Chine, auront doit à 21,3% de taxe additionnelle sur les modèles importés en Europe.

Des prix qui augmenteront peu

Il faudra donc s’attendre à des hausses de prix plus contenues que prévu de ces voitures électriques fabriquées en Chine et vendues en Europe. Pour l’instant, la plupart des marques chinoises présentes sur notre marché puisent de toute façon dans leurs stocks et n’ont pas encore répercuté ces nouvelles taxes. La Tesla Model 3, la seule à avoir ajusté son prix européen par rapport aux taxes additionnelles, pourra sans doute redevenir plus abordable sachant que dans son cas la taxe baisse.