La Tesla Model 3 devient plus chère chez nous à cause de ses origines

Depuis le 5 juillet dernier, les voitures électriques fabriquées en Chine et importées dans l’Union européenne sont frappées par une nouvelle taxe douanière visant à rééquilibrer la compétitivité des marques automobiles du Vieux continent par rapport à celles de l’Empire du milieu, aidées dans des proportions considérables par l’administration locale.

Alors que certaines marques comme MG espère tenir quasiment jusqu’à la fin de l’année sur leurs stocks afin de continuer à proposer des modèles au prix d’avant, Tesla est le premier à répercuter ces nouvelles taxes douanières sur ses voitures. On parle plus spécifiquement de la berline Model 3, dont les exemplaires dédiés au marché européen sont toujours fabriqués en Chine contrairement aux Model Y.

A partir de 41 490€

La Model 3 Propulsion de base s’affiche ainsi à 41 490€ au lieu de 39 990€, soit une hausse contenue de 1 500€. Son prix devient moins intéressant (surtout qu’elle n’a plus droit au bonus écologique français de 4 000€ depuis le début de l’année), mais l’addition reste relativement basse sachant que la Model 3 restylée coûtait 42 990€ à son lancement et que la berline était même facturée plus de 50 000€ en 2022 au plus fort de la demande. La Model 3 Grande Autonomie s'affiche elle à 50 490€ et la variante Performance, à 57 490€. Elles restent tout de même concurrentielles par rapport à leurs concurrentes respectives.

Rappelons que les prix des modèles de chez MG ou BYD doivent augmenter de façon plus significative, mais on ne le connaît pas encore.