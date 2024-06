Ces voitures électriques qui doivent devenir hors de prix à cause des nouvelles taxes

Vous le savez, les négociations vont bon train actuellement entre l’Union européenne et la Chine. Comme ceux des Etats-Unis, les politiciens du Vieux Continent n’acceptent plus de laisser les marques automobiles chinoises importer leurs voitures électriques chez nous pour les proposer à des prix défiant toute concurrence, grâce à des politiques d’aides extrêmement fortes dans leur pays d’origine.

Après des études entamées l’année dernière sur le sujet, la Commission européenne a constaté que l’industrie automobile chinoise s’adonnait ainsi à une forme de concurrence déloyale par rapport aux acteurs locaux, qui ne bénéficient pas d’un protectionnisme aussi avantageux de la part de leurs gouvernements respectifs. Elle a donc décidé d’établir un système de taxes douanières spécifiques pour les voitures électriques importées de Chine, avec des barèmes décidés sur-mesure en fonction des marques concernées et de la qualité de leur coopération avec ses enquêteurs.

BYD, ce géant chinois qui espère bien vendre ses voitures électriques partout en Europe, reçoit ainsi 17,4% de taxation additionnelle sur ses produits importés sur le Vieux continent. Geely, autre géant chinois de l’automobile, s’en tire avec 20% de taxation supplémentaire. SAIC, qu’on connaît bien chez nous pour ses fameuses MG électriques à prix cassés, se prend carrément 38,1% de taxe douanière. On parle en moyenne de 21% pour les autres marques, dont celles européennes et américaines qui fabriquent leurs modèles en Chine. Dacia pour la Spring par exemple, ou Tesla et sa Model 3. Ces modèles, déjà frappés par la suppression du bonus écologique en France, risquent évidemment d’en souffrir d’autant plus.

Des conséquences énormes sur le prix de ces voitures électriques

Certes, ces taxes douanières additionnelles ne doivent probablement pas se calculer par rapport au prix final TTC visible sur la fiche technique des voitures dans nos concessions. Mais l’augmentation des prix des voitures électriques fabriquées en Chine et importées en Europe paraît vertigineuse sur le papier.

En prenant pour base le prix français TTC des modèles concernés (soit probablement pas exactement les chiffres qui doivent réellement servir de base à ces calculs) puis en ajoutant les taxes douanières dans les proportions communiquées par la Commission européenne, on arrive à des autos à la compétitivité totalement sabordée.

Une Dacia Spring ? Plus de 22 000€ en prix de base alors qu’elle démarre actuellement à 18 900€. Une Tesla Model 3 ? Plus de 54 000€ dans sa version de base, au lieu des 39 990€ actuels. Le tout dernier Mini Aceman, fabriqué en Chine ? Plus de 42 000€ au lieu de 36 000€. Pas mieux pour la Mini à trois portes, augmentée à 41 000€ au lieu de 34 000€. Plutôt concurrentiel dans son prix de base français (46 990€), le Cupra Tavascan grimperait à plus de 55 000€. La MG4, cette compacte qui a impressionné tout le monde à son arrivée par son rapport prix-prestations imbattable, se retrouverait à plus de 40 000€ au lieu de 29 990€ !

Ça arrive en juillet. Sauf si…

Ces voitures électriques fabriquées en Chine et importées ensuite, de marques chinoises ou pas, se retrouveraient toutes quasiment invendables chez nous avec des taxes aussi fortes. Mais attention, ces mesures n’ont pas encore été validées de manière définitive au sein de la Commission européenne. Sachant que BMW et Volkswagen font partie des marques automobiles qui fabriquent désormais certaines de leurs voitures électriques en Chine, les Allemands essaient actuellement de faire pression pour lutter contre ces taxations. La Chine le fait aussi en brandissant la menace de taxes sur l’importation de nombreux produits d’Europe. D’ici la mise en application de ces taxes prévues pour le 4 juillet prochain dans les pays de l’Union, il risque probablement d’y avoir encore quelques développements. Potentiellement en tout cas, le marché automobile électrique européen sera totalement chamboulé si les nouvelles stars comme la MG4 devenaient soudainement aussi chères !