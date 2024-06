Les prix du Mini Aceman, petit SUV électrique

Il y a quelques semaines, Mini levait officiellement le voile sur l’Aceman. Nouveau petit SUV de 4,07 mètres de long à peine plus gros qu’une Renault Clio, l’engin dispose exclusivement de moteurs électriques et affiche un design proche de celui du gros Countryman.

Et on connaît désormais les prix français de la bête. L’Aceman démarre à 36 000€ en version Cooper, avec le moteur électrique de 184 chevaux et les batteries de 42,5 kWh en finition Essential. C’est 2 000€ de moins qu’un Jeep Avenger électrique de taille similaire, mais ce dernier possède des batteries plus grosses (50,8 kWh net) et peut dépasser les 400 km d’autonomie WLTP contre 309 à l’Anglais.

Pire, comme l’Aceman est fabriqué en Chine il n’a pas droit au bonus écologique français de 4 000€. Et pour ternir le tableau, il pourrait bientôt avoir droit aux taxes spéciales de l’Union européenne réservées aux voitures chinoises importées. Ce qui ajouterait potentiellement plus de 10 000€ à son prix !

40 000€ pour les grosses batteries

L’Aceman Cooper S à grosses batteries (54,2 kWh) de 218 chevaux se négocie lui à partir de 40 000€ en finition Essential et l’addition peut grimper jusqu’à 49 000€ en finition JCW. La hausse des droits de douane sur les voitures importées de Chine n’est pas encore validée donc pour l’instant, il coûtera ce prix-là sur notre marché sans les éventuelles taxes additionnelles qui pourraient s’ajouter et compliquer sa carrière européenne.