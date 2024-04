Mini Aceman (2024) : tout sur le nouveau SUV électrique de ville

On connaît le design du nouveau Mini Aceman depuis quelques semaines déjà, grâce aux images publiées par l’adMinistration chinoise qui annonçait l’arrivée de ce modèle produit dans le pays (comme la nouvelle Mini électrique à trois portes). Le voilà cette fois de manière officielle, avec les photos publiées par Mini qui dévoile aussi toutes les informations techniques à son sujet.

Long de 4,07 mètres, ce Mini Aceman affiche des dimensions très proches de celles du Jeep Avenger. Il dévoile une planche de bord typiquement Mini avec une tablette tactile centrale ronde, d’un diamètre de 240 mm fonctionnant avec l’interface Mini Operating System 9. Côté coffre, Mini annonce 300 litres et jusqu’à 1 005 litres en rabattant la banquette (à la configuration 60:40). C’est peu dans l’absolu pour un SUV citadin, même si l’engin est beaucoup moins gros qu’un Renault Captur ou un Peugeot E-2008.

Deux tailles de batteries

L’Aceman reprend les groupes motopropulseurs de la dernière Mini électrique à trois portes, avec une batterie de 42,5 kWh de capacité nette pour l’entrée de gamme Aceman E de 184 chevaux, abattant le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et limité à 160 km/h en vitesse de pointe. Son autonomie maximale se situera entre 296 et 310 km d’après le cycle d’homologation WLTP, ce qui reste quand même faible pour un véhicule à la vocation plus familiale qu’une citadine à trois portes comme la Mini. En courant continu, sa puissance de charge maximale se limitera à 75 kW.

En haut de gamme, l’Aceman SE de 218 chevaux possède des batteries de 54,2 kWh. Il abat le 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et pourra filer à 170 km/h. Côté autonomie, il pourra tenir sur une seule charge entre 382 et 407 km selon l’équipement. En charge rapide, il montera à 95 kW. Le passage du 10-80%, pour cette grosse batterie comme pour la petite, se fera en moins de 30 minutes sur borne rapide.

Il nous reste à connaître le prix de ce modèle qui fera le lien entre la Mini à trois portes et le grand Countryman. Contrairement à ces deux modèles, il renoncera totalement aux versions thermiques. Mais peut-être que, comme pour la petite Mini, le constructeur prévoit de développer un modèle très proche sur la base d’une plateforme thermique à l’avenir ?