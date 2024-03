Voici le Mini Aceman (2024), un nouveau petit SUV électrique

Mini vient de lancer sur le marché son Countryman de troisième génération, très proche techniquement du BMW X1. Le constructeur anglais se prépare à dévoiler officiellement l’Aceman, un SUV encore plus petit qui rivalisera avec le Jeep Avenger et les autres petits modèles du marché. Grâce à l’administration chinoise qui vient de dévoiler les premières images du modèle définitif homologué dans le pays, on peut déjà l’observer dans les photos accompagnant cet article.

D’après les journalistes de Car News China, l’engin mesure 4,08 ou 4,09 mètres de long selon la version. Il est donc à peine plus long qu’une Renault Clio (4,05 mètres) et moins gros que les SUV citadins stars du marché (4,30 mètres pour un Peugeot 2008). Il ressemble beaucoup au Countryman avec une silhouette tout de même plus dynamique, notamment au niveau de l’épaulement arrière.

Deux moteurs électriques

L’Aceman laisse le choix entre deux motorisations électriques : un bloc de 184 chevaux en entrée de gamme, accouplé à des batteries de 40,7 kWh, ainsi qu’un moteur de 218 chevaux alimenté par des batteries de 54,2 kWh en haut de gamme. Il repose sur la même plateforme que la nouvelle citadine Mini électrique, ce qui laisse penser qu’il ne recevra aucune version thermique dans le futur. A moins que Mini ne reprennent la même stratégie que pour sa citadine, en concevant spécialement un Aceman thermique sur une autre plateforme pour proposer deux modèles au style presque identique en couvrant une clientèle plus large. L’Aceman sera officiellement dévoilé dans quelques jours et probablement présenté au salon de Pékin le mois prochain. Il sera assemblé en Chine, comme la Mini électrique citadine.