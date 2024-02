Essai vidéo - Mini Countryman (2024) : toujours plus grosse !

EN BREF 3e génération SUV compact Essence ou électrique À partir de 40 000 €

Durant les années 2010 notamment, Mini a connu une période où la gamme était particulièrement étendue. Vous aviez les modèles dédiés au plaisir de conduire à l’image des versions 3 portes, cabriolet, roadster, coupé, ou le Paceman puis des déclinaisons orientées plus famille avec des Mini 5 portes, le Clubman mais également le Countryman. Aujourd’hui, la gamme a été fortement réduite puisqu’elle ne compte que la Mini 3 portes dénommée désormais Cooper, le cabriolet, la Mini 5 portes et donc ce Countryman.

Lors du lancement du Countryman, celui-ci avait été présenté comme une Mini facile à vivre au quotidien et ce modèle servait aussi de réponse à la mode des SUV. Il a trouvé son public et a été remplacé par une seconde génération en 2017, qui a suscité le même engouement puisque le Countryman a représenté pendant des années environ 30% des ventes de Mini dans l’Hexagone. Voici maintenant le 3ᵉ opus et chaque renouvellement de génération a un point commun : l’augmentation des dimensions.

Une Mini devenue maxi

Ainsi, la nouvelle Mini Countryman mesure désormais 4,40 m de long, soit 13 cm de plus que la précédente, elle-même plus grand de 20 cm que la première. Oui, vous avez bien lu : 33 cm séparent ce nouveau Countryman du premier. Un accroissement énorme, qui le fait basculer dans la catégorie des SUV compacts. Alors forcément, de telles dimensions entraînent aussi des conséquences sur le style, nettement plus massif et pataud. Certains auront tout de même reconnu des traits classiques chez Mini comme la large calandre plus géométrique ou des projecteurs qui deviennent plus rectilignes, tout comme les passages de roue verticaux.

À l’arrière, les feux positionnés toujours verticalement gagnent en personnalité tandis que l’appellation Countryman s’affirme au centre du hayon avec une plaque d’immatriculation qui descend au niveau du pare-chocs. Finalement, la principale originalité esthétique réside au niveau du montant arrière qui semble flotter en étant dépourvu de partie inférieure.

Une présentation intérieure édite

À l’intérieur, c’est une révolution ! La planche de bord a été complètement repensée : l’instrumentation disparaît, remplacée par un affichage tête haute et quasiment tous les boutons ont été supprimés. Les seuls qui restent sont désormais concentrés en dessous du nouvel écran rond OLED signé Samsung 24 pouces.

Ainsi, figurent dans cet emplacement le levier de vitesses, le frein de stationnement, le bouton de démarrage, les modes de personnalisation et le bouton pour démarrer la radio. Un temps d’adaptation est donc nécessaire et il en est de même de l’écran. Celui-ci, très fluide et rapide, regorge d’informations. Un peu trop même, car il est difficile de trouver ce que l’on cherche et la navigation entre les différents menus est vraiment trop complexe. Autre défaut, la taille de la duplication de l’écran du smartphone est vraiment petite par rapport à ce que propose la concurrence et il faut bien reconnaître qu’inclure un carré dans un rond, n’est jamais aisé. Pour ce qui est de la présentation intérieure, la planche de bord est recouverte de tissu avec incrustation de lumière d’ambiance, un décor agréable, dommage que les plastiques recyclés ne soient pas de meilleure qualité, car ils sont durs et brillants.

En matière d’aspects pratiques, cette nouvelle Countryman est dotée d’une habitabilité arrière plus généreuse qu’auparavant, notamment en matière d’espace aux jambes ou de garde au toit. Dommage que la place centrale à l’assise trop étroite soit aussi handicapée par un imposant tunnel de transmission. Heureusement, la banquette coulisse sur 13 cm et son dossier s’incline sur 12° pour augmenter la capacité de chargement (fonction Cargo). Pour ce qui est du coffre, celui-ci offre une contenance variant entre 460 et 1 450 litres, ce qui est quasiment identique à celle de la précédente. Les rangements intérieurs sont nombreux.