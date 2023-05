Mini Electric (2023) : jusqu’à 218 ch et 400 km d’autonomie

Mi-avril dernier, nous vous dévoilions les lignes définitives de la prochaine Mini ainsi que certaines caractéristiques techniques. C’est désormais officiel, la version électrique, puisqu’une thermique est également prévue, va profiter de deux moteurs. Le premier délivrera une puissance de 135 kW (soit 184 ch) en Cooper E, le second atteindra 160 kW (soit 218 ch) en Cooper SE.

Deux batteries sont également au programme avec une capacité de 40,7 kWh pour la Cooper E et 54,2 kWh pour la Cooper SE. Aujourd’hui, la Mini Electric doit se contenter d’une seule version de 135 kW (soit 184 ch) et d’un accumulateur de seulement 32,6 kWh. Elle est capable de parcourir jusqu’à 231 km en une seule charge, alors que la prochaine Mini est donnée entre 300 et 400 km, selon l’accumulateur.

Ces chiffres sont comparables à ceux que l’on retrouve dans le groupe Stellantis (batterie de 54 kWh et environ 420 km), notamment sur les Jeep Avenger et DS 3 E-Tense. Cependant, ces derniers appartiennent au segment des SUV et proposent cinq portes. Mini choisit une autre voie, celle de rester fidèle à la carrosserie à trois portes.

L'offensive électrique pour Mini

La marque compte beaucoup sur son modèle électrique puisqu’il a vu ses ventes augmenter de 25,5 % l’année dernière avec plus de 43 000 unités vendues. Au total, une Mini sur cinq est électrique.

En plus de cette Mini Electric, qui devrait apparaître d’ici la fin de l’année, la marque lancera prochaine Countryman à la même période, et l’Aceman viendra compléter la gamme à partir de 2024.