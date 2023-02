Mini Cooper SE Cabrio (2023), un cabriolet électrique à 60 490€ !

Outre les versions thermiques, Mini propose toujours sa version électrique de la jolie petite citadine à trois portes à partir de 37 400€. Jusqu’à présent, sa déclinaison cabriolet imposait le choix d’une motorisation essence, avec des puissances comprises entre 136 et 231 chevaux, à partir de 35 500€ sans options. Et après l’essai d’un prototype l’été dernier par le très élégant Michel Holtz, la marque anglaise vient de dévoiler une inédite version de série du cabriolet électrique SE. Il s’agit ainsi du premier vrai cabriolet 100% électrique du marché, si l’on met de côté la Fiat 500 Cabrio électrique dotée de ses arches de toit coulissantes (ou l’ancienne Tesla Roadster ou encore la Venturi Vetish).

Longue comme le cabriolet thermique de 3,86 mètres, la Mini SE Cabrio reprend le groupe motopropulseur de la SE Coupé. On retrouve ainsi le moteur électrique de 184 chevaux. Le communiqué officiel n’évoque pas la capacité de batterie mais elle possède bien les mêmes accumulateurs que la version électrique coupé, il faudra donc compter 32,6 kWh brut et 28,9 kWh de capacité utile. L’autonomie mixte WLTP est annoncée à 201 km, en léger retrait par rapport aux chiffres compris entre 226 et 231 km pour la version fermée. A noter que la capote s’ouvre et se replie en 18 secondes jusqu’à 30 km/h. Le 0 à 100 km/h s'abat en 8,2 secondes, contre 7,3 secondes pour la trois portes électrique.

Toutes options et vraiment très chère

La Mini Cooper SE Cabrio coche à peu près toutes les options du catalogue et joue les séries limitées exclusives. Très exclusive même, puisqu’elle se limitera à 999 exemplaires dans le monde et seulement 155 en France. Avec un prix fixé à 60 450€. Oui, ce petit cabriolet électrique anglais coûte quasiment le double d’une Fiat 500 Cabrio électrique d’entrée de gamme avec ses petites batteries (33 800€) ! Même dans sa version haut de gamme, cette dernière ne coûte « que » 42 800€. Bref, l’Anglaise se la pète.