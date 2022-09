La Fiat 500e électrique devient beaucoup plus chère

Il y a encore six mois, il était possible de devenir propriétaire de la nouvelle Fiat 500e électrique pour seulement 25 400€ à condition de se contenter de la petite batterie de 23,8 kWh et de la finition Action. Mais la branche française de Fiat vient de réorganiser la gamme de la citadine électrique. Elle en a profité pour supprimer les finitions de base Action et Action Plus, le niveau « 500 » représentant désormais l'entrée de gamme du modèle. Le prix fait malheureusement un bond en avant et grimpe à 30 400€ sur cette finition avec la petite batterie. L'équipement de série est heureusement digne (climatisation automatique, grand écran central de 10,25 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto, 6 haut-parleurs...) mais l'Italienne passe ainsi au-dessus des 30 000€ avant la déduction des 6 000€ de bonus écologique.

Que ce soit pour la version à petites batteries de 23,8 kWh ou celle à accumulateurs de 42 kWh (en capacité brute), il existe désormais trois niveaux de finition en plus des trois variantes de carrosserie proposées (3 portes, 3+1 portes et cabriolet) : « 500 », Red et La Prima tout équipée. Le niveau Red permet d'opter pour trois packs d'équipement différents à 1200€ pouvant se cumuler : Confort (accoudoir central, console centrale fermée, siège conducteur réglable en hauteur, ouverture sans clé, caméras de recul, radars 360 degrés, détecteurs d'angles morts...), Style (jantes de 16 pouces, projecteurs full LED, feux automatiques, baguettes latérales chromées, vitres arrière surteintées...) et Tech (aides à la conduite de niveau 2 avec régulateur adaptatif et maintien dans la voie, ports USB, système audio JBL...). Accessible à partir de 35 000€, la finition La Prima ne manque de rien.

Plus de 40 000€ pour le haut de gamme

Vous voulez une 500e en finition haut de gamme La Prima avec la grosse batterie ? Il vous en coûtera 40 500€ pour la version 3+1 et même 41 900€ pour le cabriolet. Plus si loin d'une Mini Cabriolet haut de gamme John Cooper Works de 231 chevaux, facturée 43 900€...