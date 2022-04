Essai - Fiat 500e 24 kWh (2022) : que vaut le petite batterie ?

En bref Citadine électrique

Autonomie : 190 km

À partir de 25 400 €

La transition de la Fiat 500 vers l’électrique est un succès. La citadine transalpine s’est rapidement hissée dans les meilleures ventes de VE sur le Vieux Continent aux côtés de Tesla. En Allemagne et en Italie, le pot de yaourt est sur la première place du podium depuis le début de l’année. En France, elle s’est rapidement hissée dans le top 5 aux côtés de sa principale rivale, la Renault Twingo électrique.

La 500 propose plusieurs capacités de batterie et des niveaux de puissance dont une version d’accès appelée « Action », équipée d’une batterie de 24 kWh, moins chère, qui autorise une autonomie de 190 km (WLTP). Vendue 25 400 € (bonus non déduit), elle est aussi équipée d’un moteur moins puissant de 95 ch qui limite la vitesse à 135 km/h. A 19 400 € (jusqu'au 30 juin 2022), la Fiat 500 électrique se positionne comme l’une des plus accessibles du marché derrière la Dacia Spring.

Son autonomie réduite n’est pas un frein à la vente car il existe un public, de jeunes, d’urbains et de pragmatiques à qui Fiat fait de l’œil avec une formule flexible de location longue durée à la manière d’un forfait de smartphone avec un prix de base de 149 €/mois et un engagement de 12 mois. Passé la première année, les clients peuvent restituer le véhicule sans aucune pénalité. Cette formule nous semble pertinente et plus intéressante qu’un achat « sec » qui représente une coquette somme pour une seconde voiture du foyer.

Petite batterie bien équipée ou grosse batterie ?

Notre version d’essai est une série spéciale RED, une organisation visant à lutter contre le Sida et le Covid. Facturée 28 400 € (bonus non déduit) elle enrichit l’équipement du système multimédia Uconnect de 10,25’’ avec navigation, de la climatisation automatique, de jantes alliage de 16 pouces, d’un tableau de bord couleur carrosserie, et d’un traitement antimicrobien spécifique sur la sellerie, le volant et la climatisation. A ce niveau de prix, il est naturel de se questionner sur vos besoins, car pour 2 500 € supplémentaires vous pouvez vous offrir les services de la grosse batterie « Fiat 500 Icon : 30 900 € » avec un niveau d’équipement très proche. Si votre priorité est le budget, la finition Action Plus à 26 900 €, embarquant tous les équipements actuels, suffit amplement.

Les occupants apprécieront la manière dont Fiat a habilement remis au goût du jour l’habitacle de la petite italienne et notamment le dessin de la planche de bord, très esthétique, qui dégage pas mal d’espace aux jambes et fait apparaître un nouveau rangement équipé d’un port USB et d’un chargeur à induction. Les plastiques, les tissus et les matériaux employés sont valorisants et placent la 500 comme l’une des mieux finies de sa catégorie.

En pure citadine, la 500 privilégie les places avant. Les deux places arrière conviendront à de (très) petits gabarits. A noter que la petite batterie est exclusivement proposée avec la carrosserie 3 portes. L’astucieuse version 3+1, avec une porte antagoniste additionnelle côté passager n’est compatible qu’avec la grosse batterie. L’espace de chargement est suffisant pour un usage urbain avec 185 litres à disposition, soit de quoi loger deux gros sacs de commissions. Il dispose d’un double fond avec un logement pour ranger les câbles de recharge.

Une puissance de recharge modulable

L’avantage d’abriter une batterie de petite capacité est d’offrir des temps de charges raccourcis. Elle est livrée de série avec un câble de recharge « lente » (3 kW) qui permet de faire le plein sur le réseau domestique (prise 16 A) en un peu plus de 8H45. Dans ce cas, il est possible de paramétrer la puissance de recharge, parmi les 5 niveaux proposés sur l’écran multimédia. Une manière judicieuse de préserver son réseau électrique.

En cochant l’option à 300 € vous bénéficierez d’un câble de 11 kW (triphasé) compatible avec les bornes publiques (22kW AC), ce qui réduit le temps à 2h30 environ. La 500 est également capable de recevoir une recharge en courant continu mais la puissance est ici limitée 50 kW contre 85 kW pour la version équipée de la batterie de 42 kWh. Dans les deux cas, seulement 30 minutes seront nécessaires pour récupérer 80% de la charge comme nous avons pu le constater au durant notre essai.

Ici plus que jamais l’appellation citadine prend tout son sens car dotée d’une batterie de 24 kWh la Fiat 500 cantonne son utilisation aux remparts de la ville. Et dans ce domaine, l’italienne brille par sa vivacité, son silence de fonctionnement (renforcé par une bonne isolation) et son agilité. En effet, la transalpine braque court, se faufile aisément dans le trafic et se stationne d’une main. Parmi les trois modes de conduite à disposition « Normal, Range et Sherpa », le second sera le plus souvent utiliser car il maximise l’autonomie sans entraver les performances. Il met en fonction la conduite à une pédale qui intensifie la régénération de la batterie au lever de pied et ce jusqu’à l’arrêt de la voiture. Le mode « Sherpa », lui servir généralement lorsque vous êtes en difficulté car il coupe la climatisation et limite les accélérations et la vitesse maxi à 80 km/h. Le mode « Normal », lui, porte bien son nom.

Si la puissance descend à 95 ch, par rapport à la version « grosse batterie », le couple maxi (220 Nm) est identique ce qui ne bouleverse pas la physionomie de conduite. La 500 est vive et s’extirpe facilement au feu rouge par exemple. Elle donne du répondant sur les plages de vitesses les plus souvent utilisées en zones urbaines et péri-urbaines entre 40 et 80 km/h. Dans cet environnement la consommation reste maîtrisée et il est facilement possible de se rapprocher des valeurs d’homologation. À condition que toutes les planètes soient alignées, ce qui n’était pas le cas durant notre essai où les températures étaient proches de zéro degré (la température influe sur l’autonomie). Notre consommation urbaine flirtait alors avec les 19,5 kWh/100 km, ce qui amène l’autonomie à environ 100 km, ce qui représente plusieurs jours d’utilisation en ville. Avec des températures plus clémentes, cette dernière peut facilement gagner 50 km.

Sur voie rapide et sur autoroute, la 500 n’est en revanche pas dans son élément. Pas question puissance, non, mais question consommation. Il vous faudra anticiper votre déplacement et localiser les bornes rapides sur votre parcours car l’autonomie descend sous les 100 km.

Le comportement routier est aussi l’un des plus aboutis du marché notamment en matière de confort et de sécurité. L’amortissement est vraiment bien calibré pour une voiture de cette taille, qui plus est électrique. Objectivement, cette Fiat 500 électrique corrige les défauts de l’ancienne tout en renforçant ses qualités. Vous serez au volant d’une voiture très maniable, à l’aise en ville et désormais confortable et silencieuse. Une réussite.