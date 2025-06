Première mondiale : Stellantis lance la Fiat 500e à batteries amovibles en autopartage 

Changer des batteries en moins de cinq minutes au lieu de les recharger durant une demi-heure ou plus. Telle est la nouvelle offre proposée par Stellantis et la société d’autopartage Free2move.

Un gain de temps et d’efficacité pour la société d’autopartage et bientôt pour le grand public qui ne dispose pas de borne à domicile ?

Des batteries interchangeables

Afin d’améliorer la rotation de ses véhicules en autopartage, Free2move met en circulation 40 Fiat 500e « sans recharge » dans les rues madrilènes. Au lieu de les connecter à une borne pour faire le plein, les voitures sont homologuées avec le système de batterie interchangeable Ample. La société californienne propose des packs batteries amovible capables de peut s’adapter à n’importe quel type de véhicules. Dans le cas de la petite Fiat, cela n’a demandé presque aucun changement architectural.

Un système 100 % automatisé

Pour remplacer la batterie vide, la voiture doit se rendre à un module dédié et se positionne à l’intérieur d’un portillon, comme elle le ferait dans une station de lavage. Un pont monté sur essieu soulève l’auto, pendant qu’un bras articulé échange la batterie sous la voiture. Tout est entièrement automatisé. Cela en 5 minutes chronos, selon Ample créateur du système, contre une moyenne 28 minutes à une borne selon l'opérateur Ionity.

Une fois démontée, la batterie vide est rechargée au sein même du dispositif, pour être disponible de nouveau trois ou quatre heures après. Et pour parer à tout risque de pénurie, chaque module bénéfice en permanence d’une quinzaine de batteries en stock.

Plus besoin de bornes de recharge ni de câbles

« Nous surveillons en permanence la charge de nos véhicules un de nos véhicules, en dessous d’un certain seuil de charge nos opérateurs conduisent les voitures jusqu’à la station de rechange la plus proche », explique à Caradisiac Alessandra Cantino communications manager Free2move. Et de préciser que « Cela permet un gain de temps sans avoir à gérer les problèmes de câbles et de bornes de recharge rapide. »

L'idée n'est pourtant pas nouvelle, plusieurs acteurs comme Better Place et Nio s'y sont essayé. Sans réellement rencontrer le succès. Pas de quoi freiner les ardeur de Stellantis

Un système bientôt accessible en France ?

Le constructeur automobile, Free2move et Ample entendent mettre à la route d’ici fin 2025 une centaine de Fiat 500e ainsi équipées rien que dans la capitale espagnole. Le nombre de stations de rechange devrait également rapidement évoluer. Chaque module peut être installé en trois jours, selon Ample. Il suffit de pouvoir se raccorder à une ligne électrique classique. Beaucoup plus rapide et moins complexe que la mise en place d’une borne rapide.

D’autres villes européennes dont Paris devrait bénéficier à terme de ce service. De quoi faciliter l’essor de la voiture électrique. Et de permettre, à la Fiat 500e confronté à de faibles niveaux de ventes, de retrouver un nouveau souffle auprès du grand public.