Le cauchemar de la Fiat 500 électrique continue

Tout avait pourtant bien commencé pour la Fiat 500e. La belle Italienne, superbe à regarder et agréable à utiliser grâce à son bon niveau de confort et sa motorisation électrique idéale en ville, réalisait un bon démarrage commercial à son lancement en 2020 et a même réussi quelques performances sur le marché européen, notamment en Allemagne où elle a brièvement occupé la tête des ventes devant toutes les voitures thermiques.

Mais depuis le lancement, rien ne s’est passé comme prévu : la demande pour la petite citadine italienne ne cesse de baisser, avec une chute des ventes de 42% constatée sur les 7 premiers mois de l’année 2024 après une année 2023 déjà mauvaise. Une chute de la demande qui a contraint Stellantis à mettre en pause sa production sur le site de Mirafiori jusqu’au 11 octobre, et qui va finalement pousser Fiat à la stopper jusqu’au 1er novembre 2024 !

Les bonnes nouvelles doivent arriver

Heureusement, il y a tout de même de l’espoir pour l’Italienne. Elle doit recevoir le renfort d’une version thermique à essence à partir de 2026 afin de s’adapter à la demande. Et sa variante électrique doit également s’équiper de batteries améliorées permettant possiblement d’abaisser son prix de vente. En attendant, la 500e va devoir résister du mieux qu’elle peut.