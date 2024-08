Plus personne ne veut de la Fiat 500 électrique ni de la Dacia Spring

24,5%. Voilà la chute des ventes du Tesla Model Y sur le marché européen sur les sept premiers mois de l’année d’après les chiffres de Dataforce relayés par les journalistes d’Automotive News. Ils confirment les performances en repli de Tesla sur cette année 2024 beaucoup plus difficile que celle de 2023 pour le constructeur américain, mais ils illustrent aussi parfaitement la catastrophe pour deux modèles importants du marché automobile européen : la Fiat 500e et la Dacia Spring.

On le sait, l’Italienne est dans une mauvaise situation. Elle ne se vend plus assez depuis l’année et Stellantis va même devoir concevoir une version thermique sur la base du modèle pour retrouver une clientèle plus large. C’est urgent car d’après les chiffres de Dataforce, seulement 14 989 exemplaires de la citadine électrique ont trouvé preneur sur les sept premiers mois de l’année 2024. C’est une chute de 42% par rapport aux chiffres déjà mauvais de la même période l’année dernière !

C’est encore pire pour la Dacia Spring

La situation est aussi catastrophique pour celle qui a parfois dominé le marché des voitures électriques neuves par le passé, la petite Dacia Spring. Elle accuse une chute des ventes de 65% avec seulement 21 112 exemplaires vendus sur les sept premiers mois de l’année. Et ça risque de se compliquer encore pour elle d’ici la fin de l’année avec l’arrivée des nouvelles taxes spéciales sur les voitures électriques chinoises importées en Europe.