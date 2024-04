La Dacia Spring restylée (2024) a un prix (et elle fait des efforts)

Désormais interdite de bonus écologique chez nous, la Dacia Spring lancée en 2020 s’affichait à partir de 18 400€ dans sa version d’entrée de gamme en finition Expression. Elle vient de subir un profond restylage en ce début d’année 2024, en plus de sa mise en conformité avec les normes GSR2 européennes impliquant l’ajout de nouveaux équipements de sécurité sur l’auto. Avec, comme nous pouvions le redouter, une augmentation de son prix à la clé.

Cette augmentation de prix se limite finalement à 500€ dans sa version d’entrée de gamme en finition Expression. Mais à ce prix, elle bénéficie d’un équipement de série meilleur que l’ancienne Spring Essential et surtout, elle possède dès l’entrée de gamme un moteur électrique de 65 chevaux et non plus le bloc de 45 chevaux. Alors que la Citroën ë-C3 pointe le bout de son capot à 23 300€, la Roumaine fabriquée en Chine fait donc des efforts pour paraître compétitive. L’écran tactile de 10,1 pouces (avec la compatibilité smartphone) n’est en revanche pas monté sur le premier niveau de finition.

Le haut de gamme à 19 900€

Dans sa finition Extreme haut de gamme, la Spring restylée s’affiche à 19 900€. Exactement comme sur l’ancien modèle malgré les améliorations extérieures et intérieures et les nouveaux équipements. Reste maintenant à essayer la petite citadine électrique pour voir si sa conduite est plus agréable que l’ancien modèle, franchement dépassé par rapport à une Peugeot E-208 ou même une Renault Twingo E-Tech en matière d’agrément.