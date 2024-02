La nouvelle Dacia Spring (2024) a-t-elle une chance de convaincre ?

La voilà donc, cette Dacia Spring restylée. Étudiée de près par Alann Froli à l’occasion d’une présentation statique, elle sera essayée par nos soins d’ici quelques semaines. Hélas, il n’y a pas de miracles à espérer en matière de vrais progrès techniques : la micro-citadine roumaine est devenue bien plus agréable à regarder grâce à des faces avant et arrière totalement redessinées. Sa planche de bord affiche elle aussi une esthétique plus flatteuse que l’horrible mobilier de l’ancien modèle. Mais sous le capot, il n’y a rien de vraiment nouveau et la voiture conserve même ses mauvais pneus chinois tant critiqués depuis son lancement !

Or, le cadre concurrentiel a bien changé depuis les débuts de la Spring. Non seulement elle n’a plus droit au bonus écologique depuis le début de l’année 2024 à cause de sa fabrication chinoise, mais elle se retrouve désormais en concurrence directe avec des machines bien meilleures qu’elle sur le plan technique : la Citroën ë-C3 plus spacieuse, quasiment deux fois plus puissante et offrant 100 km d’autonomie en plus coûte 19 300€ bonus déduit. La Renault 5 E-Tech, dont la présentation officielle est imminente, coûtera 25 000€ avant bonus avec là encore une meilleure technologie et une autonomie plus généreuse.

Quel prix pour la Dacia Spring restylée ?

Or, le prix de cette Dacia Spring restylée devrait justement augmenter en raison des nouveaux équipements de série du modèle (notamment ceux qui la mettent en conformité avec la norme européenne GSR2). Elle s’affichait pour rappel à 18 400€ avant le restylage dans sa version de base et risque bien de dépasser les 19 000€ dans cette version légèrement améliorée.

Son plus grand espoir, finalement, serait une nouvelle baisse ou un arrêt total du bonus écologique français d’ici la fin de l’année qui lui redonnerait un avantage significatif en prix par rapport aux nouvelles citadines électriques concurrentes. Mais en attendant ces éventuels changements de fiscalité, la petite Roumaine risque de rester marginale.