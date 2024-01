La Dacia Spring revient et baisse ses prix

La Dacia Spring était l’une des grosses victimes du nouveau bonus écologique français de 2024, conçu pour ne plus aider les voitures électriques fabriquées en Chine. Elle a d’ailleurs quitté le catalogue à la toute fin de l’année dernière, après l’écoulement de ses derniers stocks. Mais la voilà de retour en cette nouvelle année comme nous l’avaient promis les communicants du constructeur roumain. Avec une petite baisse de prix pour compenser un peu la perte du bonus.

18 400€, voilà le nouveau prix de la Spring d’entrée de gamme en finition Essential avec la climatisation manuelle et sans l’écran tactile central de 7 pouces compatible Apple Carplay & Android Auto. C’est une baisse de prix de 2 400€ (elle valait précédemment 20 800€ au minimum), ce qui ne suffit pas à effacer la perte des 4 000€ de bonus 2024 (ou même 5 000€ en attendant que le décret soit publié dans les règles). La finition Expression s’affiche elle à 19 700€ et le haut de gamme Extreme, donnant accès au moteur plus puissant de 65 chevaux, s’affiche à 19 900€.

Toujours trop chère ?

Cette baisse risque de ne pas suffire alors que la Citroën ë-C3 électrique, proposée à 23 300€, arrivera bientôt dans les concessions. Bonus déduit, cette dernière coûtera en effet 19 300€ avec un moteur beaucoup plus puissant, des batteries plus grosses, un habitacle plus spacieux et des qualités dynamiques a priori bien meilleures. Rappelons aussi que la Spring doit recevoir une grosse mise à jour technique en 2024. Ce n’est donc sans doute pas le meilleur moment pour en acheter une.