Vous ne pouvez plus acheter la Dacia Spring électrique

Il y a encore quelques mois, la Dacia Spring s’imposait comme une auto incontournable pour ceux qui cherchaient une voiture électrique la moins chère possible en France. Mais en seulement quelques semaines, tout a basculé pour la petite citadine de la marque roumaine. Non seulement elle se retrouve face à d’inédites concurrentes au rapport prix / prestations excellent comme la Citroën ë-C3, mais elle subit aussi de plein fouet le changement de la fiscalité française sur l’attribution du bonus écologique 2024. Elle sera en effet exclue de ce bonus écologique à partir de l’année prochaine en raison de sa fabrication chinoise, comme plus de la moitié des autos électriques vendues chez nous.

Et cela change toute la stratégie de Dacia en France. Il y a quelques semaines, la Spring se retrouvait déjà uniquement disponible sur stock et non plus à la commande en prévision de la disparition du bonus écologique pour elle. Cette fois, elle disparaît totalement du catalogue français : il n’est plus possible aujourd’hui d’acheter une Dacia Spring neuve aujourd’hui en France. Même en stock !

Retour « début janvier »

Les communicants de Dacia France nous assurent que la Dacia Spring redeviendra disponible d’ici le début du mois de janvier 2024 sur notre marché. Mais elle devra alors se passer du bonus écologique, elle dont l’addition démarrait aux dernières nouvelles à 20 800€ dans sa version de base. C’est-à-dire très au-dessus du prix d’une Citroën ë-C3 de base une fois le bonus écologique déduit (18 300€). De quoi sabrer une grosse partie de sa compétitivité sur le marché, elle qui doit de toute façon subir une grosse mise à jour technique l’année prochaine…