A 23 300€, la nouvelle Citroën ë-C3 électrique devrait enterrer la Dacia Spring

Une citadine électrique à moins de 25 000€ avec des prestations nettement supérieures à celles de la Dacia Spring. Voilà la promesse de la Citroën ë-C3 présentée officiellement hier, qui a bien été tenue par la marque aux chevrons. Équipée de batteries d’une capacité de 44 kWh et d’un moteur électrique de 113 chevaux, la nouvelle citadine française surclasse totalement la Dacia Spring plafonnant à 65 chevaux et 27,4 kWh bruts de capacité. Le tout avec une addition encore plus douce que prévue à 23 300€ en prix de base sans options, à rapprocher des 20 800€ que réclame la Spring au minimum.

A ce prix correspondant à une addition finale à 18 300€ une fois le bonus écologique déduit (s’il reste au même niveau qu’en 2023), la Citroën ë-C3 oblige naturellement à sacrifier certains équipements de confort. Comme une Dacia Sandero de base, elle zappe totalement l’ordinateur de bord à tablette tactile centrale et se contente d’un support pour smartphone, mais avec tout de même la climatisation manuelle et même des radars de recul. Surtout, sa présentation reste plus flatteuse que celle de la Spring à l’univers spartiate, même à 22 300€ dans sa version Extreme avec le moteur poussé à 65 chevaux, la tablette tactile centrale compatible Apple Carplay & Android Auto et les petits efforts de présentation.

Le bonus écologique fera aussi la différence

Il faudra évidemment attendre d’essayer cette nouvelle ë-C3 mais avec un châssis basé sur l'architecture CMP proche de celui de la Peugeot 208, elle est théoriquement meilleure en tout point que la Dacia Spring, ses dessous mécaniques low-cost et son habitabilité moyenne. Non seulement la différence tarifaire entre les deux voitures ne semble laisser que peu de chance sur le papier à cette dernière (autonomie maximale de 230 km contre 320 km pour la Citroën, capacité de charge rapide à seulement 30 kW contre 100 kW…), mais la Chinoise au badge Roumain devrait également être exclue du bonus écologique français 2024. La clientèle recherchant la citadine électrique la moins chère du marché devrait donc lâcher totalement la Spring au bénéfice de la Citroën, si elle ne veut pas rajouter quelques milliers d’euros en plus pour s’offrir une MG4 plus richement dotée.

Rappelons tout de même que Dacia n’a pas dit son dernier mot sur ce sujet. La Spring doit en effet recevoir une profonde mise à jour technique l’année prochaine et profiter de grosses améliorations. Mais si sa fabrication reste localisée en Chine, elle restera exclue du bonus écologique ce qui ne l’aidera pas à convaincre des acheteurs. A moyen terme, Dacia prévoit aussi de commercialiser une Sandero 100% électrique dont la technologie et l’habitabilité surclasseront celle de la Spring actuelle.