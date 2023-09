Les voitures électriques les moins chères bientôt exclues du bonus écologique

Exclure les voitures électriques chinoises et limiter le bonus écologique français aux modèles européens. Voilà l’objectif du gouvernement français lorsqu’il a présenté en début d’année son projet de réforme du système de bonus écologique pour 2024. Actuellement, il est attribué aux véhicules électriques neufs coûtant moins de 47 000€ et pesant moins de 2,4 tonnes, sans critère écologique. Mais afin de trouver un moyen détourné de ne plus subventionner l’achat de ces véhicules chinois sans risquer de contrevenir aux règles de libre-échange fixées par l’Organisation Mondiale du Commerce, un système complexe incluant les émissions de CO2 générées par les voitures électriques lors de leur construction et de leur acheminement a été imaginé par les autorités (en partant du principe que les voitures électriques chinoises sont construites dans des usines fonctionnant avec du charbon beaucoup plus émetteur en CO2).

Dans la pratique, l’application de ce nouveau bonus écologique sera évidemment délicate au cas par cas et promet sans doute de longues heures de calculs et autres séances d’audit pour déterminer quelles voitures électriques y auront droit l’année prochaine. On se demandait même récemment si certains constructeurs automobiles chinois, convertissant actuellement leurs usines aux énergies renouvelables, ne pourraient pas être au contraire favorisés par ce nouveau système d’attribution du bonus. Mais d’après la Ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher interviewée par les journalistes de TF1 il y a quelques heures, la Dacia Spring et les véhicules de la marque MG seront bien exclus du bonus écologique 2024. Rappelons que ces véhicules sont construits en Chine avant d’être transportés en Europe.

Les modèles les moins chers seront exclus

Dans un contexte où certains trouvent les voitures électriques encore trop chères, ce nouveau système du bonus écologique risque de ne pas aider : faisant actuellement la course en tête des meilleures ventes électriques de France contre le Tesla Model Y, la Dacia Spring était la voiture électrique neuve la moins chère du marché avec son prix de 20 800€ (tombant à 15 800€ après déduction du bonus écologique 2023). Proposée à 29 990€ et remisée à 24 990€ avec le bonus écologique 2023, la MG4 est elle aussi devenue une star du marché européen et figure parmi les modèles les plus abordables avec un rapport prix-prestations imbattable chez les compactes. La sanction sera probablement la même pour la petite LeapMotor T03 affichée à 25 990€ avant bonus et potentiellement, tous les modèles des marques chinoises nouvellement implantées chez nous comme BYD ou Seres.

En attendant l’arrivée des citadines électriques européennes promises à moins de 25 000€, annoncées par Volkswagen, Citroën ou Fiat mais pas attendues avant 2025, les modèles électriques de base vont donc devenir un peu plus cher à partir de 2024 avec cette exclusion des voitures chinoises. Rappelons par ailleurs que MG et BYD préparent la construction d’usines européennes pour améliorer leur image sur le marché local et précisons que, toujours d’après la ministre Agnès Pannier-Runacher, les modèles de la marque Tesla pourraient eux bénéficier du bonus écologique 2024. Mais elle semble faire référence aux véhicules assemblés en Europe, ce qui exclurait la Model 3 restylée car elle n’est pas construite à l’usine de Berlin pour l’instant.