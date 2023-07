Bonus écologique 2024 : les voitures électriques devront avoir une bonne note

Comme prévu, le gouvernement français va mettre en place un nouveau système d’attribution du bonus écologique pour les voitures électriques neuves. Le but ? Trouver un moyen de ne récompenser que les voitures électriques construites en Europe et en France, réputées moins génératrices en CO2 lors de leur fabrication grâce à une énergie plus propre que dans les usines chinoises ou américaines. D’après les estimations du gouvernement français rapportées par les journalistes des Echos, une batterie de voiture électrique produite en Chine émettrait entre 1,7 et 3 fois plus de CO2 qu’un accumulateur similaire fabriqué en France. La construction d’une voiture électrique compacte en Chine émettrait elle 45% de CO2 en plus qu’une auto assemblée chez nous.

A partir du 1er janvier 2024, chaque voiture électrique neuve vendue en France sera ainsi évaluée selon six critères « environnementaux ». Le bilan écologique des matériaux qui la composent (acier, aluminium, verre…) sera étudié de même que la transformation de ces matériaux ainsi que l’assemblage. Toute la chaîne de fabrication de la batterie sera aussi finement scrutée ainsi que le transport de la voiture depuis son lieu de production jusqu’en France. A la fin, la voiture sera notée avec un score qui peut aller de 0 à 100. A partir de 60, elle sera éligible au bonus écologique.

Un système différent pour les petites voitures

Toujours d’après les Echos, les citadines offrant moins de cinq places et une autonomie maximale de 180 km seront traitées différemment (mais actuellement aucune citadine se situe en-dessous de ce chiffre en norme WLTP mis à part la Smart Fortwo EQ). A noter enfin que les constructeurs dont les modèles auront été exclus du bonus écologique par ce système pourront faire appel à condition d’amener des éléments de justification convaincants. On ignore pour l’instant si le seuil des 47 000€ de valeur d’achat restera en place et dans la pratique, difficile de savoir si une petite auto à quatre places comme la Dacia Spring (fabriquée en Chine) sera exclue grâce à ce système.

Mise à jour : le MInistère de la Transition écologique vient de mettre en ligne une consultation détaillant les conditions de ce bonus écologique 2024 tel qu'il est prévu. On y trouve notamment toute la méthodologie prévue pour le calcul du score des voitures électriques.