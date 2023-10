Présentation vidéo - Citroën C3 (2024) : moins de 25 000 € pour la version électrique

Élaborer des voitures électriques accessibles au plus grand monde, voici le leitmotiv de beaucoup de constructeurs et notamment des marques tricolores qui sont encouragées par le gouvernement. Ainsi, Renault a annoncé que la future R5 sera commercialisée à partir de 25 000 € et il en sera de même pour cette nouvelle C3. Mais Citroën fait encore plus fort avec une version d’entrée de gamme vendue moins de 25 000 € (sans les aides gouvernementales bien évidemment) avec une dotation très loin d’être ridicule puisqu’elle proposera de série notamment l’affichage tête haute, les suspensions à butée hydrauliques, la climatisation ou les vitres avant électriques.

L’autre point marquant de cette C3 est son design en totale rupture avec les précédentes générations. Fini les courbes douces, place à des lignes nettement plus rectilignes.

La C3 est le premier modèle à inaugurer le nouveau logo de la marque. Déjà vu sur le concept Oli, celui-ci, qui est un clin d’œil au passé se compose d’une sorte de blason sur lequel sont apposés les chevrons. Les ressemblances avec Oli ne s’arrêtent pas là puisqu’on retrouve certains éléments comme les projecteurs comprenant une signature lumineuse inédite ornée de trois barrettes. Un motif présent aussi au niveau des feux.

Comme sur le concept, la calandre est très verticale et le capot horizontal, de quoi donner à cette citadine des faux airs de SUV, d’autant plus que celle-ci est 9,3 cm plus haute que l’actuelle C3. En termes de mensurations, cette nouvelle C3 reste proche de sa devancière avec une longueur de 4,01 m, une largeur de 1,76 m et donc une hauteur de 1,57 m.

Enfin, comme sur beaucoup de citadines, la personnalisation joue un rôle de plus en plus important. Ainsi, cette nouvelle C3 sera disponible avec des peintures bicolores (toit noir ou blanc), mais la marque aux chevrons ajoute une petite innovation avec la possibilité de choisir la teinte de barrettes apposées sur la custode ou le bouclier avant. Trois couleurs sont figurent au catalogue : Blanc banquise, Infrarouge ou Jaune citron.

À l’intérieur, Citroën révolutionne la présentation avec la disparition de l’instrumentation, désormais remplacée par un affichage tête haute de série. Il peut être associé à un système multimédia 10 pouces. Les versions d’entrée de gamme n’en disposeront pas mais posséderont un système proche d’un dock hi-fi permettant de relier votre smartphone à la voiture et de profiter du téléphone, de la radio, de la navigation ou du streaming grâce à une application dédiée. La planche de bord est très horizontale et relativement dépouillée. On remarque la taille réduite du volant, qui est une première sur une Citroën. Les commandes de climatisation restent physiques, une bonne chose. La qualité des matériaux est convaincante avec notamment une partie inférieure du tableau de bord recouvert de tissu. Les rangements sont nombreux, ce qui devient habituel chez Citroën.

À l’arrière, deux adultes seront plutôt à leur aise. Le volume du coffre de 310 litres est dans la moyenne de la catégorie, mais il est pénalisé par une grande marche entre le seuil de chargement et le plancher.

Développée à partir d’un dérivé de la plateforme CMP, cette C3 sera uniquement disponible en 100 % électrique à son lancement puis elle le sera ensuite en thermique. Sous son capot : un moteur de 113 ch, conçu à Tremery dans le Nord de la France. Il sera alimenté par une batterie à la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) de 44 kWh lui permettant de revendiquer une autonomie de 320 km. Comme les autres modèles électriques de Stellantis, elle sera capable d’accepter des charges en courant continu de 100 kW, de quoi passer de 20 à 80 % de la batterie en 26 minutes. En courant alternatif, elle demande 4 h 10 sur du 7 kW et 2,5 heures sur une 11 kW. Question performances, elles sont modestes mais suffisantes pour un usage quotidien avec notamment une vitesse maximale de 135 km/h. Et pour les allergiques à l'électrique arrivera plus tard une version thermique.

Pour ce qui est du comportement sur route, la marque française annonce que cette C3 sera conforme à ce que l’on attend d’une Citroën à savoir très confortable avec notamment la présence de sièges issus du programme Advanced Confort, redessinés pour l’occasion mais aussi des suspensions à butées progressives. La position de conduite sera surélévée de 11 cm afin de permettre une vision de la route mais aussi un plus grand confort.

Avec cette génération de C3, Citroën relève un pari risqué car il s’est écoulé près de 5,6 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2002. Elle représente d’ailleurs le modèle le plus vendu du constructeur et représente 29 % des ventes de Citroën en Europe et 11 % du marché des citadines. Et il en est de même en France où elle est durablement encrée dans le Top 5 des voitures préférées des Français. Impossible de se rater pour Citroën, c’est un peu la survie du constructeur qui en jeu. Réponse à partir du 2e trimestre 2024, date de la commercialisation. Et Citroën annonce d'ores et déjà une version disposant de 200 km d'autonomie, mais vendue 19 999 € en 2025.