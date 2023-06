La prochaine Dacia Sandero sera électrique

Dacia vient de lancer une version légèrement plus puissante de la Spring, sa petite micro-citadine électrique. D’ici le début de l’année prochaine, cette Spring doit passer à une version profondément améliorée pour rester compétitive face aux nouveaux arrivants chinois. Mais elle n’est pas la seule voiture électrique dans les projets de la marque, comme l’a précisé le patron de Dacia Denis Le Vot aux journalistes anglais d’Autocar.

La Sandero, cette citadine cousine de la Renault Clio, doit elle aussi recevoir une version 100% électrique dans sa future génération attendue pour l’année 2028 au plus tôt. Alors que Dacia lorgne désormais vers le segment C et les modèles plus gros, le constructeur ne compte pas abandonner la catégorie des citadines. Avec bien évidemment un positionnement tarifaire en-dessous des modèles des autres marques de même dimension, même si la technologie électrique impliquera inévitablement de pratiquer des prix plus élevés que ceux de la Sandero actuelle. D’après Denis Le Vot, elle n’embarquera pas de grosses batteries ni une capacité de charge ultra-rapide pour rester abordable.

20 000€ ?

Dans un contexte où plusieurs constructeurs automobiles viennent d’annoncer l’arrivée de modèles citadins électriques dont le prix de base se situera aux alentours des 25 000€ (Volkswagen ID.2 et future Citroën ë-C3), Dacia devra donc proposer sa Sandero électrique sous ce niveau si elle veut rester plus abordable que ses concurrents. Jusqu’à approcher de la barre des 20 000€ ? Rappelons que la Spring actuelle coûte déjà 20 800€ en premier prix tout en offrant des prestations moins bonnes que celle d’une vraie citadine. Pour arriver à proposer une citadine électrique à ce prix, Dacia devra donc réussir un petit tour de force.